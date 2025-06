L'industria videoludica sa bene come tenere alta l'attenzione dei propri fan, e stavolta è Rob Wiethoff, la voce storica di John Marston, a scatenare una nuova ondata di speculazioni intorno al futuro della saga western di Rockstar Games. L'attore, che ha dato vita al leggendario protagonista del primo Red Dead Redemption, ha alimentato le aspettative della community con dichiarazioni enigmatiche ma cariche di promesse durante una sessione di gioco in streaming. Le sue parole arrivano in un momento particolarmente fertile per i rumor sulla serie, suggerendo che il ritorno nel Selvaggio West potrebbe essere più vicino di quanto molti immaginassero.

La livestream che ha acceso gli animi dei fan si è trasformata rapidamente in un caso social, con l'utente Reddit F4D3broboi che ha catturato e condiviso il momento clou della diretta. Wiethoff, visibilmente eccitato ma costretto al silenzio da accordi di riservatezza, ha lasciato trapelare quanto basta per far impazzire la base di appassionati: "Ho delle notizie entusiasmanti, non posso condividerle per ora, e mi sta uccidendo tenermele dentro". L'attore ha poi precisato che l'annuncio tanto atteso dovrebbe arrivare entro la fine della settimana, possibilmente anche prima di venerdì.

Il mistero si infittisce quando Wiethoff aggiunge dettagli sulla portata di quello che sta per essere rivelato. Non sarà l'unico a parlarne, ha specificato, suggerendo un coinvolgimento più ampio che potrebbe indicare un progetto di dimensioni considerevoli. L'entusiasmo palpabile dell'interprete di Marston, combinato con il timing delle sue dichiarazioni, ha fatto schizzare alle stelle le aspettative di una community già in fermento per i continui leak e indiscrezioni che circolano da settimane.

Il puzzle dei rumor che si incastra

Le parole di Wiethoff acquisiscono un peso specifico ancora maggiore se contestualizzate nel panorama delle recenti indiscrezioni che hanno investito il franchise. Pochi giorni prima della livestream dell'attore, il noto leaker Nate the Hate aveva fatto circolare voci su un possibile aggiornamento next-gen di Red Dead Redemption 2 (di cui potete comprare la versione base su Instant Gaming), accompagnato da una versione ottimizzata per Nintendo Switch 2. La coincidenza temporale tra questi rumor e le dichiarazioni di Wiethoff sembra troppo perfetta per essere casuale.

L'originale Red Dead Redemption, uscito nel maggio 2010, rappresentò una pietra miliare nell'evoluzione del genere open world, trasponendo con maestria la formula di successo di Grand Theft Auto in un contesto western. La critica internazionale accolse il titolo con entusiasmo, riconoscendone la capacità di reinventare i canoni del gioco d'avventura in mondo aperto attraverso un'ambientazione inedita e personaggi memorabili.

L'eredità di John Marston nella storia dei videogiochi è indiscutibile, e il personaggio continua a rappresentare uno dei protagonisti più carismatici mai creati da Rockstar Games. La sua storia, intrecciata tra redenzione personale e la fine di un'epoca, ha definito gli standard narrativi per i titoli western successivi. Il fatto che Wiethoff torni a parlare del suo iconico personaggio con tale trasporto emotivo lascia presagire che il coinvolgimento dell'attore nel nuovo progetto sia tutt'altro che marginale.

Mentre la community si prepara a contare i giorni fino al fatidico venerdì, le speculazioni si moltiplicano esponenzialmente. Che si tratti di un remake completo, di un remaster tecnologicamente avanzato o addirittura di un sequel diretto, l'entusiasmo di Wiethoff suggerisce che Rockstar Games stia preparando qualcosa di significativo per i fan del Selvaggio West.