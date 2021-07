Final Fantasy XVI sarà assente ad una fiera molto importante

L’assenza all’E3 2021 di Final Fantasy XVI ha lasciato sorpresi in moltissimi giocatori. Al posto del capitolo principale della nuova saga è stato infatti presentato lo spin-off Stranger of Paradise, prodotto da Koei Tecmo e Team Ninja in collaborazione ovviamente con Square Enix. Nonostante l’assenza dal palco virtuale di Los Angeles, il nuovo gioco prodotto da Yoshida salterà anche un altro appuntamento importante.

È lo stesso Naoki Yoshida a svelare le informazioni in merito. Come riportato su Twitter, infatti, Final Fantasy XVI non sarà presente al Tokyo Game Show 2021. Non ci sono motivazioni in merito e considerando che l’ultima apparizione del gioco è avvenuta a settembre 2020, nel corso di uno showcase di titoli dedicati a PlayStation 5 questo fa presuppore che il titolo debutterà almeno nel 2022. Oltre all’assenza dalla popolare fiera di videogiochi giapponese, Yoshida ha comunque diramato ulteriori informazioni in merito alla produzione, senza però dichiarare se al momento il team di sviluppo sia in ritardo sulla tabella di marcia.

Come si apprende, la produzione di Final Fantasy XVI è attualmente ben avviata. Lo scenario principale è stato completato e il voice over in inglese è praticamente finito. Il prossimo trailer che sarà pubblicato, nelle intenzioni di Square Enix, spingerà i giocatori a prenotare il gioco, tanto che le prenotazioni saranno avviate subito dopo. Infine, per quanto riguarda l’assenza all’E3 2021, non si è trattato di una decisione dell’ultimo minuto: Square Enix aveva già deciso di non portarlo all’interno del suo showcase.

Inutile dire che per alcuni fan della saga questa notizia lascerà un po’ di amaro in bocca. Ci avviciniamo sempre di più a festeggiare un anno dall’annuncio di Final Fantasy XVI e la sua assenza dagli schermi potrebbe ovviamente deludere chi si aspettava di rivedere il gioco in azione. La speranza è che il 2022 dunque ci porti in dono qualche trailer inedito oppure nuove informazioni ma la finestra di lancio, a questo punto, appare davvero molto lontana.