Fire Emblem Three Houses: svelata la durata del dlc Ombre Cineree

Chi ha giocato a Fire Emblem Three Houses sa bene quanto possa durare la campagna principale, ogni casata, tra l’altro, ha delle grosse differenze a livello di trama e quindi, per chi non lo avesse ancora giocato e vorrebbe recuperarlo, raccomandiamo di armarvi di pazienza. Consigliamo infine di iniziare la storia delle Aquile nere, in quanto è quella con un impatto decisamente più forte delle altre. Come ben sappiamo il titolo ha riscosso un enorme successo, tanto che gli sviluppatori hanno lavorato ad una corposa espansione che verrà rilasciata domani. Per chi non si vuole rovinare la sorpresa può smettere di leggere e proseguire visto che, nonostante non sia un vero e proprio spoiler, sveleremo la durata di gioco del dlc.

Su Reddit sono emerse diverse informazioni riguardante Ombre Cineree, una di queste riguarda proprio la sua durata. Da quanto emerso, questo DLC sarà più corto rispetto ai tre filoni principali e basteranno dalle 8 alle 10 ore per completarlo. Gli sviluppatori però tengono a precisare che sarà decisamente più difficile e complicato della campagna principale, cosa che sicuramente impiegherà molte più ore rispetto al normale. In questi giorni vi abbiamo parlato anche di diverse classi aggiuntive che verranno aggiunte al gioco principale appena finirete il primo capitolo della storia. Due di queste sono il War Cleric ed il Trickster.

Intelligent Systems e Koei Tecmo hanno fatto sapere che non esiste un percorso giusto o sbagliato. L’idea infatti sarebbe stata troppo simile al concept di Fire Emblem Fates. Ultima notizia, non meno importante, è che gli sviluppatori sono intenzionati di pubblicare in futuro la colonna sonora ufficiale, molto gradita dai fan della saga.

Intelligent Systems e Koei Tecmo hanno fatto sapere che non esiste un percorso giusto o sbagliato. L'idea infatti sarebbe stata troppo simile al concept di Fire Emblem Fates. Ultima notizia, non meno importante, è che gli sviluppatori sono intenzionati di pubblicare in futuro la colonna sonora ufficiale, molto gradita dai fan della saga.