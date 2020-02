Fire Emblem Three Houses: il DLC Ombre Cineree aggiunge 4 nuove classi

Uno dei maggiori titoli di successo del 2019 è stato sicuramente Fire Emblem Three Houses. Il gioco di ruolo tattico sviluppato dai ragazzi di Intelligent Systems e Koei Tecmo è riuscito a catturare l’attenzione sia del grande pubblico sia della critica specializzata. Tra meno di una settimana, infatti, verrà rilasciato il primo dlc: Ombre Cineree. Nonostante manchino pochi giorni al rilascio ufficiale, in queste ore sono state comunque trapelate diverse informazioni a riguardo.

Nintendo e Intelligent System hanno divulgato una serie di informazioni interessanti riguardante la nuova campagna inedita, confermando ad esempio un roster predefinito di personaggi ma anche dei limiti nella creazione delle diverse classi. Mentre la maggior parte di questi annunci è servita per mostrare la natura punitiva dell’espansione, l’ultima dichiarazione trapelata in queste ore ha confermato la presenza di quattro diverse classi aggiuntive.

I quattro protagonisti di Ombre Cineree, Yuri, Hapi, Balthus e Constance, avranno delle classi inedite, queste potranno essere utilizzate anche nella campagna principale di Fire Emblem Three Houses dopo aver terminato il primo capitolo dell’espansione. Ognuna di queste è avanzata, il che significa che il vostro personaggio dovrà essere almeno al livello 20 per poterla apprendere. Due di queste quattro sono il War Cleric ed il Trickster. Il primo è in grado di infliggere ingenti danni con l’ascia ma sarà in grado anche in curare i nostri compagni, il secondo invece mescola magie nere con la spada a qualche trucco da ladro. Per scoprire le altre due classi dovremmo aspettare ancora un po’ di tempo, possiamo comunque affermare che l’aggiunta di queste renderanno il gioco ancora più tattico ed imprevedibile.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete già acquistato il season pass di Fire Emblem Three Houses?