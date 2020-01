Flight Simulator: ecco un video in 4K di Manhattan sotto la neve

Il nuovo anno è iniziato e tutti stanno festeggiando. Anche il mondo dei videogiochi celebra il 2020 e, in particolar modo, gli sviluppatori di Microsoft Flight Simulator lo fanno rilasciando un nuovo video in 4K che ci mostra tutta una serie di ambienti innevati, come ad esempio l’affollata Manhattan.

Il video dimostra ancora una volta che Microsoft Flight Simulator è un gioco di altissima qualità visiva. La riproduzione degli ambienti, l’effetto della neve e della luce bianca che si spande nell’aria nebbiosa: tutto concorre a creare un quadro tecnico, ma anche artistico, di altissimo livello.

Ricordiamo inoltre che Asobo, sviluppatore di Microsoft Flight Simulator, punta a proporre la compatibilità con il ray tracing e alla creazione di un modello open source della Terra (entro cinque anni).

Microsoft Flight Simulator però si mostra anche tramite il canale Twitter di NVIDIA che svela una serie di sequenze di gameplay di altissima qualità, come potete vedere qui sotto.

https://twitter.com/NVIDIAGeForceUK/status/1211617057890095104

Infine, vi ricordiamo che attualmente non è ancora nota la data di uscita precisa del gioco di Microsoft e Asobo. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali da parte degli sviluppatori. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato nei due filmati? Ne siete rimasti impressionati, oppure pensate che con la prossima generazione si potrà fare anche di meglio?