Flight Simulator, i giocatori chiedono a Microsoft una macchina del tempo

Il lancio di Microsoft Flight Simulator nel 2020 ha catturato l'attenzione dell' intera industria videoludica. Il progetto ha presentato una versione dettagliata della Terra, con cicli giorno e notte e traffico aereo in tempo reale, grazie a una mappatura totale dei satelliti che orbitano attorno al nostro pianeta, elemento che ha permesso al simulatore di garantire un'esperienza di volo il più realistica possibile.

L'esperienza di volo è una fusione sorprendente tra mondo reale e virtuale, giocabile sia su PC, che su console, ma per quanto sorprendente sia il prodotto di Asobo, gli sviluppatori hanno ricevuto una richiesta decisamente particolare da parte della community, ovvero l'introduzione di una macchina del tempo.

Asobo Studio ha creato Microsoft Flight Simulator come una enorme piattaforma di dati, utilizzando immagini satellitari e informazioni topografiche per generare il mondo di gioco.

Tra le fonti di dati c'è anche un flusso di informazioni meteorologiche reali, provenienti da Meteoblue. Il gioco suddivide il pianeta in cubi di 100 miglia quadrate e simula il clima al loro interno in tempo reale.

I giocatori, però, hanno chiesto di poter "riavvolgere il tempo" per sperimentare eventi meteorologici estremi, come l'uragano Laura, non ritrovandosi costretti ad aspettare il prossimo fenomeno atmosferico per poterne sperimentare la potenza all'interno del simulatore.

Inoltre, la community, ha mostrato un forte interesse per i voli storici: esprimendo la volontà di rivivere il volo di Charles Lindbergh o quello dei fratelli Wright a Kitty Hawk.

Jorg Neumann, la persona a capo del progetto Microsoft Flight Simulator, non ha escluso l'idea. L'azienda ha, infatti, esaminato il Vestas Climate Database ma, almeno per il momento, la raccolta dati del VCD non si adatta al loro sistema.

Neumann ammette che l'idea di una macchina del tempo non è facile da realizzare, così come i dati storici sono difficili da ottenere, ma nonostante ciò, non chiude completamente la porta a questa idea, suggerendo che Asobo sta tenendo in considerazione l'opzione per il futuro.