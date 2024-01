Migliori periferiche per Microsoft Flight Simulator (gennaio 2024)

1. ThrustMaster 2960738 HOTAS Warthog Flight Stick Il migliore in assoluto La miglior periferica per giocare a Microsoft Flight Simulator Tantissimi pulsanti programmabili , Qualità eccellente , LED programmabili € 494.89 da Amazon

Iniziano subito, quindi, con una periferica perfetta per i giocatori che vogliono ottenere il massimo da queste esperienze di gioco. Se per voi l’unica cosa che conta è la qualità allora ThrustMaster 2960738 HOTAS Warthog Flight Stick è quasi una scelta obbligata per volare al meglio su Microsoft Flight Simulator. Questo sistema di controllo è in grado di dare un feedback davvero ottimale durante le vostre fasi di volo all’interno del titolo Asobo Studio. Grazie a una compattezza generale e a una precisione millimetrica, il joystick e la manovella propongono un’ottima resistenza e sono in grado di farsi percepire ogni minimo spostamento d'aria durante i vostri voli. Entrambe le periferiche, inoltre, sono utilizzabili sia come coppia che in modo separato, dando al giocatore la possibilità di poter personalizzare ulteriormente la propria esperienza con questo tipo di hardware. Il joystick HOTAS Warthog ha in totale ben 55 pulsanti totalmente programmabili e 2 hat switch a quattro direzioni, ognuno dei quali dotato di tasto a pressione integrato; avrete quindi la massima possibilità di personalizzazione, mentre dall'altro lato potrete godere di un realismo estremo: per premere i pulsanti e i grilletti dovrete esercitare la stessa forza di quella richiesta per un aeroplano moderno, quindi vi sembrerà di volare per davvero. Infine, avrete a disposizione anche un pannello di controllo con 5 LED programmabili, utili per quando desiderate giocare nelle ore serali.





2. Speedlink Phantom Hawk L'alternativa economica Un'ottima periferica economica Ottimo entry point Meno pulsanti programmabili € 35.29 da Amazon

Passiamo ora su un prodotto più adatto a tutte le tasche e soprattutto perfetto per chiunque non abbia mai provato ad approcciarsi ai simulatori di volo impugnando un joystick. Grazie al suo fantastico design e all'ottimale ergonomia, lo Speedlink Phantom Hawk si pone come un perfetto entry point per tutti coloro che voglio provare per la prima volta Microsoft Flight Simulator. Sebbene non sia una delle periferiche più care sul mercato, questo joystick presenta tutti gli elementi necessari per godere di ore ed ore di voli emozionanti. Abbiamo infatti 12 pulsanti programmabili completamente, che vi permetteranno di giocare qualsiasi gioco simulativo di volo come Microsoft Flight Simulator. Inoltre, avrete modo di regolare l'intensità della vibrazione, avendo così un effetto di scuotimento pari a quello di un'esperienza di volo reale, mentre la presa sicura ed ergonomica vi assicurerà il massimo controllo del joystick anche nelle situazioni più complesse.





3. Thrustmaster T-16000M FCS Joystick L'alternativa per mancini Se siete mancini, questa è la miglior soluzione. Perfetto per mancini (ma non solo) , Software per la personalizzazione € 129.99 da Amazon

Anche se il genere simulativo è ritenuto abbastanza di nicchia, la community di appassionati può contare su una differente scelta di prodotti molto vari. Una di queste è proprio il joystick Thrusmaster T-16000M FCS, una delle periferiche pensata anche per tutti quei giocatori mancini. Ovviamente, questo joystick esiste anche in una versione adatta per i destrorsi, ed è una delle periferiche più personalizzabili che ci siano al momento sulla piazza, questo grazie alla possibilità di rimuovere alcuni dei componenti e al supporto al il software T.A.R.G.E.T utilizzabile su PC, il quale permette di agire direttamente sulla personalizzazione dei pulsanti componendo le proprie plance personalizzate in qualunque momento. Il T-16000M FCS presenta 4 assi indipendenti, tra cui il timone rotante, ben 16 pulsanti azione, un hat switch a 8 direzioni e un grilletto ergonomico, il tutto pensato per garantirvi l'esperienza di volo il più realistica e accurata possibile. La posizione della manetta TWCS più bassa rispetto ad altri prodotti simili vi assicurerà invece un comfort senza precedenti, lasciandovi usare la mano sinistra per aumentare la velocità e gestire il vostro veivolo abilmente.





4. Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition L'ispirazione reale La periferica che vi farà sentire su un vero veivolo Collaborazione con Airbus , Configurazione a ogni decollo € 52.99 da Amazon

Rimaniamo su un prodotto targato Thrustmater, ma questa volta vi proponiamo un modello realizzato in collaborazione con Airbus. Si tratta di un joystick molto tradizionale senza aggiunte particolari, ma che nella sua semplicità vi permetterà di godere al meglio e in modo immediato di un'esperienza di volo molto vicina alla realtà. Questo joystick è stato realizzato ispirandosi all'iconico sidestick airbus tramite una replica ergonomica in scala 1:1. Oltre alla presenza di ben 17 pulsanti, sono presenti 4 moduli intercambiabili per la testa del joystick e 12 pulsanti azione, per innumerevoli possibilità in volo e a terra. La manetta, integrata nella base del joystick, dispone inoltre della funzione inversore di spinta tipica degli aerei di linea, consentendovi di pilotare in modo estremente realistico su Microsoft Flight Simulator. Infine, avrete modo di regolare la configurazione del sidestick prima di ogni decollo, scegliendo tra capitano, co-pilota o in solitaria, avendo così a disposizione tre esperienze in una.





5. Thrustmaster TCA Yoke Pack Boeing Edition Il migliore per Xbox Se giocate a MFS da Xbox, questa è la miglior periferica Licenza ufficiale Xbox , Leve intercambiabili € 431 da Amazon

Chiudiamo le proposte brandizzate Thrustmaster con una periferica diversa da tutte quelle proposte in precedenza. Si tratta di una vera e propria cloche da volo realizzata in modo similare a quelle che si usano sui velivoli Boeing. Questo prodotto presenta una cloche più quadrante manetta, entrambi accompagnati da licenza ufficiale Boeing e Xbox ed ispirati all’iconico aereo di linea Boeing 787. La periferica TCA Yoke Boeing Edition è concepita per Xbox One e Xbox Series X|S, ma è anche compatibile con PC, quindi potrete usarla su entrambe le piattaforme senza problemi, godendo di una stabilità eccezionale grazie alla struttura interna della cloche realizzata interamente in metallo. Inoltre, tutte le leve del quadrante manetta sono intercambiabili, garantendo così un'esperienza di volo eccellente sia ai destrimani che ai mancini. Vi è poi l'iconica funzione di autopilota Boeing, per il massimo realismo sui fronti dell'altitudine, della rotta dell'aereo e della velocità.





6. Logitech G Saitek Pro La proposta di Logitech Un'ottima periferica marcata Logitech 25 pulsanti personalizzabili , 3 profili intercambiabili € 153.17 da Amazon

Chiudiamo questa lista delle migliori periferiche per Microsoft Flight Simulator con il Joystick Logitech G Saitek Pro. Questa scelta presenta un design che ricalca una cloche di un piccolo aereo o un Piper e presenta una leva della barra di comando in acciaio inossidabile che offre un ‎controllo stabile, fluido e preciso del velivolo virtuale. Troviamo ben 25 pulsanti completamente personalizzabili, mentre la leva di controllo è dotata di uno switch a 3 posizioni che vi consentirà di scegliere tra 3 profili diversi, per un totale di ben 75 controlli da poter regolare a proprio piacimento. Il joystick presenta anche una grande ergonomia grazie all'acciaio inossidabile, il quale dona al giocatore una confortevole sensazione di controllo costante. Insomma, una scelta che farà contenti i giocatori che non hanno a disposizione un enorme budget e che saprà darvi ottime sensazioni su qualunque tratta di volo vorrete simulare all’interno del meraviglioso Microsoft Flight Simulator.