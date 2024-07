I migliori joystick per Microsoft Flight Simulator - luglio 2023

Negli scorsi anni abbiamo imparato a conoscere, prima su PC e poi finalmente anche su Xbox, la bontà tecnico-ludica di Microsoft Flight Simulator, un’opera che nella nostra recensione abbiamo acclamato con il massimo dei voti e incensato con le seguenti parole: “Un prodotto straordinario e contornato da una qualità semplicemente sbalorditiva che non lascia spazio a dubbi sul lavoro svolto da Asobo.

Un prodotto di altissimo livello insomma, il cui seguito è previsto il prossimo 19 novembre 2024. Che siate felici possessori della edizione attuale, o che stiate aspettando con impazienza Microsoft Flight Simulator 2024, si tratta di due simulatori che possono essere usufruiti, e goduti, al meglio solo con gli accessori adatti, che ci permetteranno di planare nei loro bellissimi cieli con il controllo più assoluto.

Proprio per consentirvi di godervi al massimo l’incredibile lavoro di Microsoft e Asobo, vi illustriamo quindi oggi in questo articolo quelli che sono i migliori joystick per Microsoft Flight Simulator.

I joystick per Microsoft Flight Simulator, così come quelli per qualsiasi altro simulatore, differiscono tra di loro per diverse feature e caratteristiche. Tipologia di setup, spazio a disposizione e anche la compatibilità con il proprio sistema di gioco: le variabili da tenere in considerazione sono molte e cercare il prodotto più adatto alle vostre esigenze richiede di assecondarle il più possibile.

Non preoccupatevi troppo però: prima dell'elenco di quelli che per noi sono i migliori joystick per Microsoft Flight Simulator, troverete una comoda lista di consigli e indicazioni per aiutarvi nella scelta.

Come scegliere il miglior joystick per Microsoft Flight Simulator ?

Prima di buttarci nell’acquisto di quello che è il proprio miglior joystick per Microsoft Flight Simulator, è necessario assicurarsi di essere ben consci di cosa cercare. In questi semplici consigli vi indicheremo cosa tenere in considerazione prima dell’acquisto, in modo tale da poter trovare quello che per voi è il miglior joystick per Microsoft Flight Simulator.

Cosa serve per giocare a Microsoft Flight Simulator?

Una prima domanda che ci si potrebbe fare quando ci si ritrova a pensare a come poter giocare a Microsoft Flight Simulator è sicuramente quella relativa ai device e prodotti necessari. Oltre ovviamente a un PC sufficientemente carrozzato o a una console Microsoft come Xbox One e Xbox Series, infatti, per poter divertirsi con il capolavoro del publisher americano è necessario disporre anche di un sistema di controllo adeguato, come per esempio uno tra i joystick che vi consigliamo in questo articolo.

Nessuna paura nel caso non ne possediate ancora uno o se non siete intenzionati ad acquistarlo: Microsoft Flight Simulator può infatti essere tranquillamente fruito anche con un tradizionale controller Xbox, incluso all’interno della confezione della vostra Xbox o acquistabile a parte. Non lo possedete o avete bisogno di uno nuovo? Nella nostra guida dedicata potete trovare i migliori presenti sul mercato, in grado di accompagnarvi degnamente non solo in questo simulatore ma anche in tantissimi altri giochi.

Che setup mi serve?

Non tutti joystick sono uguali e sono infatti molteplici i fattori da tenere in considerazione prima di imbarcarsi nell’acquisto di un prodotto. Esistono infatti differenti setup di joystick, tutti caratterizzati da peculiarità e caratteristiche proprie, che li rendono più o meno adatti in base a quelle che sono le vostre esigenze. Prima di procedere quindi ad acquistare un prodotto è cosa buona e giusta comprendere di che categoria faccia parte e, soprattutto, capire quali sono le differenze tra di esse.

Vediamo quindi insieme quelli che sono i principali setup e i relativi acronimi usati ora come ora per i joystick di giochi come Microsoft Flight Simulator:

HOSAK (Hands on Stick and Keyboard): setup in cui con una mano si utilizza il joystick e con l’altra la tastiera. Si tratta della categoria entry level, perfetta per chi non vuole spendere troppo, per chi cerca un’esperienza non eccessivamente immersiva e anche per tutti coloro che non hanno troppo spazio a disposizione;

(Hands on Stick and Keyboard): setup in cui con una mano si utilizza il joystick e con l’altra la tastiera. Si tratta della categoria entry level, perfetta per chi non vuole spendere troppo, per chi cerca un’esperienza non eccessivamente immersiva e anche per tutti coloro che non hanno troppo spazio a disposizione; HOSAM (Hands on Stick and Mouse): configurazione molto simile alla precedente, solo che invece della tastiera il giocatore utilizza un mouse in una delle due mani. Anche in tal caso stiamo quindi parlando di una configurazione caratterizzata da un prezzo tutto sommato limitato e che richiede addirittura meno spazio sulla scrivania rispetto alla precedente;

(Hands on Stick and Mouse): configurazione molto simile alla precedente, solo che invece della tastiera il giocatore utilizza un mouse in una delle due mani. Anche in tal caso stiamo quindi parlando di una configurazione caratterizzata da un prezzo tutto sommato limitato e che richiede addirittura meno spazio sulla scrivania rispetto alla precedente; HOSAS (Hands on Stick and Stick): qua l’utente utilizza invece due stick, uno per mano, in modo tale da massimizzare il realismo e rendere l’esperienza di gioco ancor più verosimile. Come facilmente intuibile avrete quindi bisogno di due joystick differenti per poter mettere in piedi tale configurazione, che, a fronte di un prezzo ovviamente più alto rispetto alla HOSAK e alla HOSAM, riesce a restituire un’esperienza maggiormente immersiva.

(Hands on Stick and Stick): qua l’utente utilizza invece due stick, uno per mano, in modo tale da massimizzare il realismo e rendere l’esperienza di gioco ancor più verosimile. Come facilmente intuibile avrete quindi bisogno di due joystick differenti per poter mettere in piedi tale configurazione, che, a fronte di un prezzo ovviamente più alto rispetto alla HOSAK e alla HOSAM, riesce a restituire un’esperienza maggiormente immersiva. HOTAS (Hands on Throttle and Stick): configurazione in cui sono presenti sia un joystick che una manetta, con i due accessori che possono essere sia a sé stanti che uniti in un unico prodotto. Si tratta della categoria più apprezzata da molti appassionati, che la ritengono il massimo del realismo ottenibile per questa categoria di giochi. Nel caso non abbiate problemi di spazio e siate disposti a spendere qualcosina di più rispetto ai precedenti setup, insomma, una configurazione HOTAS vi regalerà tante soddisfazioni e vi permetterà di godervi al massimo Microsoft Flight Simulator.

Sono compatibili con la mia console?

Per molti si tratta della prima cosa da controllare, ma fa sempre bene ricordare come, prima di cimentarsi nell’acquisto di un prodotto, sia consigliato assicurarsi che il joystick prescelto sia compatibile anche con la propria piattaforma di gioco. Non tutti i joystick per Microsoft Flight Simulator funzionano infatti sia su PC che su Xbox ed è quindi necessario essere ben consci di quello che si cerca e di quello che si sta comprando.

Scoprire se un prodotto è compatibile con la propria piattaforma non è fortunatamente per nulla difficile: per quanto riguarda i prodotti consigliati in questa guida troverete infatti tutte le informazioni direttamente nel paragrafo a loro dedicato, mentre nel caso vogliate propendere per qualche altro device vi basterà controllare le indicazioni riportate sulla scatola o consultare il sito del produttore. Semplice, vero?

Quanto spazio mi serve per installarlo?

Magari per qualcuno potrebbe sembrare un’ovvietà, ma è comunque importante sottolineare come buona parte di quelli che sono i migliori joystick per Microsoft Flight Simualor richiedono un discreto spazio per essere utilizzati. Utilizzare un singolo joystick, propendendo quindi per una configurazione HOSAK o HOSAM, richiede infatti decisamente meno spazio che utilizzarne due, con il setup HOSAS, o accompagnarne uno con una manetta, vedi HOTAS.

Prima di gettarvi all’acquisto provate quindi a controllare le dimensioni del joystick che avete individuato come papabile per essere comprato e verificate che siano compatibili con quella che è la vostra postazione di gioco. Insomma, oltre a quelle che sono costo e qualità del dispositivo prescelto, è assolutamente consigliato farsi anche due conti in quanto a spazio a disposizione, onde evitare future spiacevoli sorprese e di trovarsi tra le mani qualcosa di inadatto a essere sfruttato con quanto avete a casa.

Quanto costa un joystick per Microsoft Flight Simulator?

Come potrete immaginare non vi è una risposta definitiva e valida per tutti alla domanda qui sopra, dato che dipende da un gran numero di fattori e, soprattutto, dalle vostre esigenze. Se vi "accontentate" del classico controller Xbox o di mouse+tastiera molto probabilmente ve la caverete con poco, a meno che ovviamente non li abbiate già in casa, mentre se cercate un joystick specifico per Microsoft Flight Simulator il prezzo è differente e può variare da qualche decina di euro fino ad arrivare a diverse centinaia.

Un singolo joystick, utile per chi vuole adottare ad esempio un setup HOSAK o HOSAM, parte infatti da 40-50 euro fino ad arrivare a circa un centinaio, in base ovviamente a quella che è la qualità del dispositivo, mentre per una configurazione HOTAS, dove al joystick si accompagna anche una manetta, potreste trovarvi a spendere anche qualche centinaio di euro.

Poso giocarci solo con Microsoft Flight Simulator?

Sicuramente per molti si tratta di una cosa ovvia e scontata, ma non è in ogni caso da sottovalutare come tutti i joystick elencati in questa guida possano essere usati su una miriade di altri titoli oltre a Microsoft Flight Simulator. Non preoccupatevi quindi di spendere per un dispositivo che potete utilizzare solo per un gioco: non è infatti così e potrete riusarlo per tante altre produzioni. Insomma, il consiglio è quello di prendere una decisione che tenga in conto anche dell’utilizzo futuro che farete del dispositivo e di tutti gli altri giochi con cui potrete usarlo.