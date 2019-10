Fortnite Capitolo 2: la prima stagione durerà meno del solito?

Tramite la nuova schermata del Pass battaglia potremmo essere venuti alla conoscenza della durata di questa prima stagione di Fortnite capitolo 2

Il capitolo 2 di Fortnite è infine giunto tra di noi e le novità che si sta portando dietro questa nuova prima stagione sono molteplici. Oltre a una nuova mappa e delle nuove meccaniche stando alle voci anche la durata delle stagioni stesse riceverà un cambiamento rispetto al passato. L’indizio si può trovare nella schermata del Pass Battaglia, dove il timer che sta ad indicare il termine della stagione corrente segnali la mancanza di 53 giorni.

Ulteriori tracce le possiamo notare anche nella durata dei blocchi dedicati alle sfide settimanali all’interno del menù apposito. Una volta aperto il menù possiamo vedere che non ci saranno le classiche 10 settimane, per questo ci viene da pensare che la stagione 2 possa arrivare già questo dicembre, in tempo per proporre un evento tutto a tema natalizio.

La possibilità è che Epic Games sia intenzionata a diminuire la durata delle stagioni di Fortnite, per permettere così di aggiungere una diversa quantità di eventi in game più spesso e accompagnarli man mano da nuove meccaniche di gameplay.

Vi ricordiamo che le sfide della settimana sono già state rese note, insieme alle note di tutti gli aggiornamenti che verranno inseriti sia per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale che per la modalità Salva il Mondo. Ormai siamo entrati nel vivo della prima stagione di Fortnite Capitolo 2, vi stanno piacendo i cambiamenti del titolo Epic Games per adesso? Diteci la vostra.