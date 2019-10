Fortnite Salva il Mondo 11.00: tutti i dettagli del Capitolo 2

Svelato il piano d'azione Salva il Mondo che prevede tutti gli aggiornamenti che verranno introdotti nella modalità di Fortnite da qui ai prossimi mesi

Direttamente dal sito di Epic Games arrivano tutte le informazioni riguardo agli update che verranno rilasciati da qui alle prossime settimane per la modalità Salva il Mondo di Fortnite. L’aggiornamento attuale è più leggero rispetto alla versione “.00” classica di Salva il Mondo proprio perché le intenzioni di Epic Games sono quelle di passare a una cadenza meno frequente ma con aggiornamento ben più corposi.

Il primo aggiornamento 11.00 arriverà nella settimana del 15/10 (ovvero da oggi) e aggiungerà: Nuovo Soldato Mascherato, il ritorno di Igor medico della peste, Lama selvaggio west. Sarà rafforzato il rilevatore di assenza all’interno del gioco, ridotto il tempo d’attesa prima di rimuovere un giocatore assente in partita. I giocatori che non daranno un contributo nelle partite pubbliche saranno avvertiti con un messaggio su schermo. Se non prenderanno provvedimenti, sarà la loro squadra a ricevere un’avviso e in seguito verranno rimossi automaticamente.

Durante la settimana del 22/10 con l’aggiornamento 11.01 si aggiungeranno: una serie di incarichi Hotel infestato, Nuovo Straniero da brividi e il ritorno del Becchino.

Con l’aggiornamento11.10 in arrivo nella settimana del 29/10 Fortnite: L’incubo ha inizio coinciderà l’evento di Halloween 2019. le novità che verranno introdotte saranno: Serie di incarichi Lupo Ulu-là, Il Re della Tempesta esce da Vallarguta, Il ritorno di Manny, il ritorno del lancialloween. Il lama Fortnite versione incubo che conterrà alcune dei classici più apprezzati e un nuovo set di armi, e andrà a sostituire il Lama selvaggio west.

La settimana del 5/11 si porterà dietro l’aggiornamento 11.10. Le aggiunte saranno:Serie d’incarichi Fortnite: l’incubo Campeggio estivo, Falce Black Metal, il ritorno di Tramonto e il ritorno della mitragliatrice leggera Candy Corn.

Passando alla settimana del 12/11 l’aggiornamento 11.10 si arricchirà con una seconda ondata di contenuti. La Serie d’incarichi Fortnite: l’incubo La Sposa Mostro, il Costruttore Mostro, la Spada Black Metal, Pacchetto Musica da sbloccare per l’armadietto e il ritorno del Corvo.

Oltre questi aggiornamenti più imminenti Epic Games ha fatto luce su quello che arriverà nella modalità Salva Il Mondo dalla versione 11.20 in poi. Re della tempesta Mitico promette di essere la battaglia più epica ed impegnativa che si sia mai vista in Salva il Mondo. Nella battaglia ci saranno nuove meccaniche, nuove sfide e un incalzante Timer Furia. Le Armi Mitiche verranno inserite insieme al Re della Tempesta, grazie alla potenza di quest’ultimo le nuove armi uniche lo rappresenteranno sia per forma che per la potenza che sprigioneranno. Ciascuna arma ha un vantaggio distintivo che sblocca azioni speciali fin dal livello 1, tipo proiettili a ricerca, devastanti esplosioni laser o evocazioni di meteoriti direttamente dallo spazio.

Salva il Mondo vedrà anche delle modifiche di gioco. Sono state ascoltate le osservazioni e tutte le preoccupazioni da parte della community riguardo al meta-gioco, per questo sono state apportate alcune modifiche per migliorare l’esperienza di gioco a tutti i giocatori in ogni istante di Salva il Mondo. C’è la volontà di migliorare le tattiche di gioco, per mantenere il gameplay sempre emozionante, con un rinnovato interesse per le contromosse. Nello specifico verranno regolate alcune trappole per renderle più efficaci in varie situazioni di gioco. Epic Games assicura che in almeno un caso riprogetteranno una trappola per assicurarsi che possa essere usata al meglio. Ci saranno modifiche ad alcune IA in modo da renderle meno frustranti in determinati casi, e riducendone il peso in altre situazioni. Infine verranno modificati i danni abilità eroe in modo da cambiare con la stessa efficacia delle armi.

L’armadietto verrà pienamente completato e a questo proposito durante questo capitolo 2 verranno pubblicati tutti i componenti degli armadietti, con tanto di migliorie aggiunte. Nello specifico si potrà anche personalizzare l’aspetto del proprio comandante con qualunque costume o dorso decorativo in possesso. Le coperture saranno applicabili a tutte le armi e all’Hoverboard. Tutti i costumi e i picconi reattivi funzioneranno in Salva il Mondo e infine il proprio stendardo potrà essere impostato nell’armadietto e usato con tutti i costumi, dorsi e picconi.

Alla fine del comunicato Epic Games dice di star lavorando a un altra importante aggiunta che sperano di poter rilasciare proprio all’interno di questa stagione. Purtroppo ci fanno sapere anche di non essere ancora pronti a svelarcela al momento, ma poco prima della sua uscita ne sapremo di più tramite un post con tutti i dettagli che verrà pubblicato nel loro blog, quindi occhi aperti. Cosa pensate di questa nuova fase di Fortnite? Quale degli aggiornamenti annunciati attendete di più? Diteci la vostra.