Domani è il 4 maggio, una data molto importante per gli appassionati di Star Wars dato che, ormai da anni, si tengono una serie di eventi e annunci a tema durante tutto il corso di questa giornata. Anche Fortnite si aggiungerà alla festa e proprio in questi istanti Epic Games ha annunciato quale sarà l’apporto del noto battle royale nelle celebrazioni di Star Wars. Oltre a una serie di ritorni, infatti, ci saranno alcuni nuovi contenuti prelevati direttamente dalla galassia lontana lontana.

Per celebrare la data del 4 maggio 2022, in Fortnite sono appena tornati diversi oggetti di Star Wars che Epic Games aveva aggiunto al gioco negli anni passati. Tali contenuti saranno disponibili da oggi 3 maggio fino al prossimo 17 maggio 2022, con i giocatori che potranno usare questi oggetti nelle missioni speciali per sbloccare uno stendardo dell’Impero. Inoltre, torneranno anche tutte le skin di Star Wars non presenti nei Battle Pass.

I fan di Star Wars saranno ben felici di poter combattere nuovamente con le spade laser. Nello specifico saranno disponibili le iconiche spade di diversi personaggi quali: Luke Skywalker, Kylo Ren, Mace Windu e Obi Wan. Ma non finiscono qui le novità a tema armi, dato che da oggi sarà possibile trovate nella mappa anche una nota arma da distanza, ovvero l’E-11 Star Blaster degli Stormtroopers.

All Star Wars outfits will return on the Star Wars day! pic.twitter.com/BaPiaDDQES — Shiina (@ShiinaBR) May 3, 2022

A tutto questo è stata aggiunta anche una nuova quest a tema Star Wars, la quale sarà disponibile da oggi fino al prossimo 17 maggio. Insomma, su Fortnite è tutto pronto e apparecchiato per celebrare lo Star Wars Day.