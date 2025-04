Fortnite presenta una battle royal a tema Star Wars con una sorpresa

La galassia di Star Wars si prepara a invadere nuovamente l'universo di Fortnite con un'operazione che promette di entusiasmare i fan di entrambi i franchise. Dal 2 maggio 2025, il popolare battle royale di Epic Games lancerà "Galactic Battle", una stagione tematica che introdurrà elementi inediti dall'universo creato da George Lucas, tra cui la controversa figura di Darth Jar Jar e nuove meccaniche di gioco ispirate alla Forza. L'annuncio, strategicamente rivelato durante lo Star Wars Celebration in Giappone, arriva dopo settimane di indiscrezioni che avevano già acceso l'interesse della community.

La collaborazione porterà sui campi di battaglia elementi iconici come gli X-Wing e i caccia TIE pilotabili, mappe a tema spaziale e la possibilità di utilizzare per la prima volta i fulmini della Forza come abilità in-game. Sarà disponibile anche un Battle Pass dedicato che permetterà di sbloccare personaggi del calibro dell'Imperatore Palpatine e una versione Wookiee dell'amato Cuddle Team Leader, mentre nel negozio di gioco comparirà anche Mace Windu tra le new entry più attese.

Tra le novità più sorprendenti spicca l'introduzione di Darth Jar Jar, personaggio nato da una Fan-Teory secondo cui il goffo Gungan dei film prequel sarebbe in realtà un potente utilizzatore della Forza e potenzialmente il vero antagonista della trilogia. Ahmed Best, storica voce del personaggio fin da "La Minaccia Fantasma" del 1999, ha rivelato durante l'evento di aver improvvisato alcune battute per questa nuova incarnazione del suo controverso alter ego.

Quando gli è stato chiesto di condividere qualche esempio di questa collaborazione, Best ha menzionato che la frase, particolarmente significativa, "Io sono la minaccia fantasma" è stata totalmente improvvisata, aggiungendo che era "qualcosa che desiderava dire da oltre 20 anni". Un momento di rivalsa per un interprete il cui personaggio è stato per anni oggetto di critiche feroci da parte della fanbase.

La Forza scorre potente nell'universo di Fortnite.

L'evento "Galactic Battle" si svilupperà nell'arco di cinque settimane, ciascuna caratterizzata da un tema narrativo differente, culminando in un evento live che promette di essere spettacolare. Il calendario prevede: "Invasione Imperiale" (2 maggio), "Il Richiamo della Forza" (8 maggio), "L'Ascesa Mandaloriana" (22 maggio), "Bombardamento dello Star Destroyer" (29 maggio) e "Sabotaggio della Morte Nera" (7 giugno).

Questa non rappresenta certo la prima collaborazione tra i due colossi dell'intrattenimento. La presenza di elementi di Star Wars all'interno di Fortnite risale infatti al 2019, mentre lo scorso anno i contenuti della saga si sono diffusi in tutto l'ecosistema del gioco, comprendendo anche gli spin-off in stile Lego e rhythm game. La contaminazione tra questi universi continua così ad espandersi, offrendo nuove esperienze agli appassionati.

L'attuale stagione di Fortnite, incentrata sul tema delle rapine, ha già visto la partecipazione di celebrità del calibro di Shohei Ohtani e Sabrina Carpenter. Con l'arrivo di "Galactic Battle", Epic Games dimostra ancora una volta la sua strategia di rinnovamento continuo attraverso collaborazioni di alto profilo, mantenendo vivo l'interesse per un titolo che continua a ridefinire i confini tra diverse proprietà intellettuali e forme di intrattenimento.