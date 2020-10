Fortnite: dove trovare Wolverine e come sconfiggerlo

Con l’aggiornamento 14.20 di Fortnite, Epic Games ha introdotto all’interno del Battle royale molteplici novità. Nuovi elementi cosmetici, un nuovo luogo e anche una nuova modalità a tempo a tema Marvel. Inoltre, ha introdotto un nuovo eroe: Wolverine. L’X-Men è un boss e deve essere affrontato. Dove trovare Wolverine e come sconfiggerlo, chiedete? Ecco la nostra guida.

Fortnite | Wolverine

Vediamo tutti i dettagli, su come trovarlo e quali sono le migliori tattiche per affrontarlo.

Dove trovare Wolverine

Se avete letto la nostra notizia dedicata all’aggiornamento 14.20 di Fortnite, sapete già che Wolverine si trova nell’area di Foresta Frignante, ovvero la zona boschiva nella parte sud-ovest della mappa. C’è però un punto preciso in cui trovarlo?

Purtroppo no: Wolverine può apparire in qualsiasi punto di Foresta Frignante, a differenza di Iron Man e Doctor Doom che avevano aree più limitate. Non potete quindi far altro se non raggiungere i boschi e cercarlo.

Come sconfiggere Wolverine

Affrontare Wolverine non sarà una sfida impegnativa. Epic Games aveva promesso un boss forte, ma l’eroe ha un grande svantaggio: i suoi attacchi si basano sul corpo a corpo. In pratica quello che dovete fare è mantenere le distanze e colpirlo a più non posso prima ancora che possa arrivarvi troppo vicino. L’unica difficoltà è legata al fatto che Wolverine si cura automaticamente, quindi è necessario infliggere molti danni in poco tempo: optate per armi potenti e a lunga distanza.

Wolverine dispone di un’abilità che gli permette di accorciare le distanze, ma non si tratta di nulla di troppo pericolo. Probabilmente sarà uno dei nemici più facili della Stagione 4 per voi.

La ricompensa di Wolverine

Ora che avete sconfitto Wolverine, dovete solo prendere la vostra ricompensa. L’eroe vi darà accesso all’oggetto “Artigli di Wolverine” che vi permettono di attivare l’abilità speciale del personaggio: un attacco corpo a corpo con gli artigli, oltre che fare un piccolo balzo in avanti con un attacco in affondo. Inoltre, l’oggetto ricarica la vita del personaggio regolarmente.

Se volete un aiuto visivo aggiuntivo, potete sfruttare il video qui sotto.

Ora sapete dove trovare e come sconfiggere Wolverine. Diteci, cosa ne pensate del nuovo eroe? Vi colpisce, oppure speravate in qualcun altro?