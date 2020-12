Fortnite: come sbloccare Master Chief ed avere gratis il nuovo stile

Durante la notte si sono svolti i tanto attesi Game Awards 2020, l’evento ha proclamato i vincitori delle varie categorie tra cui il tanto ambito GOTY vinto da The Last of Us Parte 2. Lo show però è stato il palcoscenico anche per una serie di annunci, una su tutte l’arrivo di Master Chief in Fortnite il quale si è unito al titolo targato Epic Games. La nuova skin dedicata è acquistabile già da oggi, ma è possibile ricevere anche gratuitamente il nuovo stile Nero Opaco.

Per poter sbloccare la versione alternativa del personaggio occorre innanzitutto acquistare la sua skin di Master Chief al prezzo di 1500 V-buck., oltre a questo potete comprare anche il Martello Gravitazionale (800 V-buck), UNSC Pelican, un deltaplano leggendario (1200 V-buck) ed una nuova Emote (500 V-buck). Una volta acquistata la skin o l’intero bundle dedicato al prezzo di 2600 V-buck potete ricevere il nuovo stile Nero Opaco solo in un modo: Vi basterà completare una sola partita di Fortnite su Xbox Series X o S. Ricordiamo che l’obiettivo è retroattivo, quindi se già avete effettuato un match su una delle due console di casa Microsoft avrete lo stile subito al momento dell’acquisto della suddetta skin di gioco.

Un regalo davvero interessante per tutti gli appassionati di Fortnite e di Halo. Master Chief è una delle guest star del battle royale, ricordiamo infatti che alla battaglia reale si è unito anche Kratos da God of War. Il Chief non è l’unica sorpresa dell’evento, infatti a partire dal prossimo 15 dicembre faranno il loro debutto anche Michonne e Daryl della saga di The Walking Dead.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti dell’arrivo di Master Chief in Fortnite? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità del battle royale targato Epic Games.