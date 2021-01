Fortnite: giocatori infuriati per una Skin, rende il gioco ingiocabile

Fortnite al momento è uno dei titoli più aggiornati sulla piazza. Questo grazie ad un lavoro incessante da parte di Epic Games che, dividendo il supporto in stagioni permette ai giocatori di avere settimanalmente sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Non tuto però viene accolto a braccia aperte, come per esempio una recente Skin che sta facendo imbufalire la maggior parte dei giocatori appassionati del titolo battle royale.

Durante la passata Stagione 4 di Fortnite, Epic Games è andata ad introdurre un set di Skin personalizzabili dedicate al tema stagionale: i supereroi. Queste Skin, ancora oggi, consentono ai giocatori di personalizzarle a loro piacimento, scegliendone colori, materiali e stili diversi, creando diversi outfit unici il tutto partendo da un’unica Skin. Ora, in moltissimi stanno contattando Epic per nerfare questo oggetto customizzabile, definendolo pay-to-win.

All-black superhero skins are nearly invisible if you have shadows turned on, as all console players do by default. Thoughts? Credit: u/FkLemons pic.twitter.com/NZNihL6GdT — Fortnite News (@FortniteINTEL) January 4, 2021

Il motivo di queste lamentele è presto detto. Dopo aver sperimentato con la personalizzazione di questa Skin, dei giocatori di Fortnite hanno notato che una particolare combinazione di colori offriva loro un netto vantaggio durante le partite. Le skin dei supereroi, una volta selezionato il colore nero su nero sono incredibilmente difficili da vedere, specialmente se i giocatori vanno ad abilitare le ombre all’interno delle impostazioni grafiche.

A causa di ciò, in molti stanno venendo eliminati da nemici praticamente invisibili e nascosti nell’ombra per tutta l’isola di Fortnite. Questo, ovviamente, non va bene a quei giocatori che cercano, giustamente, un tipo di competizione leale all’interno del battle royale targato Epic Games. Al momento la compagnia americana non ha ancora annunciato nessun cambiamento per queste Skin speciali, ma data l’enorme quantità di segnalazione è probabile che le richieste dei giocatori verranno ascoltate presto. Cosa ne pensate di questa situazione?

