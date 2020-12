Fortnite: non solo Marvel, in arrivo anche un supereroe DC

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento alla versione 15.10 di Fortnite Stagione 5, i sempre attivi dataminer del gioco Epic Games si sono dati data fare per scovare ulteriori novità che saranno presto aggiunte all’interno del battle royale. In effetti, qualcosa di molto interessante è stato già scoperto nel pomeriggio di ieri. Dopo essere stati protagonisti nella quarta stagione, gli eroi Marvel stanno per tornare, ma sembra che questa volta saranno in buona compagnia.

Ad affiancarli, infatti, ci sarà anche un supereroe proveniente dall’universo fumettistico DC Comics; Green Arrow. Questa ennesima scoperta è stata portata alla luce in queste ore dal dataminer conosciuto in rete come “arusaurZ_YT”, il quale ha tempestivamente riportato la novità all’interno del proprio profilo Twitter. Oltre all’immagine con protagonista Green Arrown, sono stati pubblicati anche dei video che mostrano l’eroe DC in azione su Fortnite.

Yo anyone else got green arrow? pic.twitter.com/YbIgiAVd3N — 🌮Lada🌮(Gives tacos to followers) (@arusaurZ_YT) December 15, 2020

La Skin di Green Arrow sarà inserita all’interno del prossimo Fortnite Crew Skin Pack, e il tutto dovrebbe essere aggiunto nel mese di gennaio. Sembra quindi che il loop della Stagione 5 stia portando sull’isola del battle royale tutta una serie di personaggi provenienti da diversi universi. Green Arrow si andrà ad agiungere ai già presenti: Mando di The Mandaloria, Kratos di God of War e Master Chief di Halo.

A questi, inoltre, si andranno ad aggiungere i nuovi eroi Marvel che sono stati scovati da altri dataminer nella giornata di ieri. Insomma, sembra che la Staione 5 dio Fortnite abbia in serbo una marea di nuove soprese per tutti gli appassionati del titolo targato Epic Games. Cosa ne pensate dell’aggiunta di Green Arrow? Quali altri personaggi vi piacerebbe vedere introdotti in futuro? fatecelo sapere con un commento.

