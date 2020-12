Fortnite: in arrivo le mod per le armi come in Call of Duty Warzone?

Fortnite è risultato essere durante questi anni un vero e proprio fenomeno videoludico. Il battle royale free-to-play targato Epic Games è stato costantemente lavorato come un vaso di ceramica con aggiornamenti costanti che hanno migliorato sensibilmente il gameplay. Ad oggi il titolo è uno dei più giocati in circolazione, ma c’è da dire che nell’ultimo periodo il team di sviluppo non ha proposto degli update corposi. In questo lasso di tempo abbiamo potuto vedere ad esempio delle collaborazioni importanti con Marvel, Microsoft e Sony, battaglie legali con Apple e chi più ne ha più ne metta ma sembra che in queste settimane non ci siano stati dei cambiamenti sostanziali.

Per chi è appassionato di Fortnite, leggendo questa notizia, potrebbe gioire in quanto alcuni dataminer hanno scoperto delle novità davvero importanti. Secondo un tweet, che vi posteremo proprio qui di seguito, il battle royale è pronto ad accogliere le mod per armi. Il file scovato, chiamato “Weapon Mod Slots”, lascia presagire l’arrivo di accessori dedicati alle armi.

We might get a new weapons mechanic at some point, epic started testing a new thing called "Weapon Mod Slots" lately and it seems like it gives the weapon abilities/attachements. — HYPEX (@HYPEX) December 27, 2020

Un po’ come avviene in Call of Duty Warzone, i giocatori potranno modificare le proprie armi attraverso l’aggiunta di slot appositi. Questa novità potrebbe cambiare drasticamente il gameplay rendendolo più complesso ed appagante. Purtroppo i dataminer non hanno fornito informazioni aggiuntive e, visto che si tratta sempre di leak, vi invitiamo come di consueto a prendere tutto ciò con le dovute pinze. Rimane assolutamente plausibile che a marzo 2021, con l’arrivo della prossima Stagione, vengano aggiunte novità importante ed una di queste potrebbe essere proprio le mod alle armi. Insomma, ci toccherà aspettare e vedere se Epic Games ufficializzerà il tutto.

