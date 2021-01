Fortnite: ecco dove trovare il Bigfoot

Fin dall’inizio della Season 5 di Fortnite, i giocatori hanno avuto il loro bel daffare nella ricerca di tutti i segreti più interessanti introdotte da Epic Games nella battaglia reale: una delle novità più interessanti, in particolare, riguarda l’introduzione degli NPC, apparsi per la prima volta in assoluto e disseminati in giro per la mappa di gioco. Questi personaggi, non controllati dagli altri giocatori, possono offrire quest particolari, taglie, oltre a oggetti davvero interessanti, come lingotti d’oro ed upgrade di varie tipologie. Alcuni, ad esempio, hanno pensato bene di segnare sulla mappa tutti i personaggi, per ricordarli nel momento del bisogno. Uno dei più interessanti, senz’ombra di dubbio, è il Bigfoot.

Il Bigfoot è uno degli NPC ultra-rari che possono spawnare in location multiple sulla mappa: tra gli altri c’è per esempio Blaze, che può apparire solamente in due posti, cosa che fa sì che la sua arma, il cecchino Soffio di Drago, sia una delle più rare del gioco. Trovare Bigfoot sull’isola non è per niente semplice, dato che anche lui non scherza in quanto a capacità elusiva: non solo ha pochi spawn, ma può anche muoversi, il che fa sì che il suo punto di spawn non sia necessariamente il luogo dove potete ritrovarlo, e rende le operazioni non proprio immediate.

La strategia migliore per trovarlo è quella di visitare Jonesy Bunker in uno dei punti in cui può spawnare, pagando 100 Lingotti d’Oro per avere le informazioni necessarie. Per sapere dove trovarlo, vi basta consultare la mappa qui in alto. È importante precisare che non avrete mai la garanzia assoluta di riuscire a incontrare il Bigfoot (che un sacco di gente ha visto apparire in posti strani, anche nell’estremo nord della mappa) ma grazie a queste info potrete aumentare di parecchio le vostre possibilità.

Un consiglio che possiamo darvi è quello di piazzare un segnalino manuale ogni volta che trovate un luogo con degli indizi: attenzione, però, perché questi ultimi scompariranno se vi allontanate troppo. Ricordate che il Bigfoot si sposta, dunque piazzare un marker sulla mappa può aiutarvi a capire costantemente se siete diretti nella direzione giusta, anche perché, anche facendo uso di tutti gli indizi possibili, è comunque difficile raggiungerlo. Quando riuscirete a trovarlo, il Bigfoot vi ricompenserà con un pesce Punto Zero. Buona caccia!