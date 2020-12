Fortnite: gli eroi Marvel stanno per tornare!

Ora che la Stagione 5 di Fortnite è entrata nel vivo, in molti si stanno domandando se all’interno del loop ci sarà mai spazio per qualche eroe Marvel. Dopo l’ottima quarta stagione, gli eroi della casa delle idee hanno contribuito a rendere ancora più iconico il battle royale di Epic Games, e in molti credevano che con la battaglia finale contro Galactus li avremmo salutati per sempre; così non è.

Grazie ai sempre attivissimi, ed instancabili, dataminer di Fortnite, è stato scoperto che qualche supereroe Marvel sta per tornare sull’isola del battle royale. Questo è stato permesso dal loop che fin da queste prime fasi di Stagione 5 sta portando nel gioco di Epic tutta una serie di personaggi provenienti da altri universi. A raggiungere io già presenti Mando, Kratos e Mastr Chief, prossimamente arriveranno Black Panther, Captain Marvel e Taskmaster.

A svelarli, insieme alle prime immagini è stato il leaker ShinaBR postando sul proprio Twitter una paio di screenshot con protagonisti Black Panther e Captain Marvel. Al momento il leaker ha svelato anche la presenza di Taskmaster, e non sappiamo se più avanti arriveranno altri leak provenienti dal mondo supereroistico Marvel. Con questa collisione di universi paralleli, Epic ha praticamente in mano la possibilità di aggiungere continuamente personaggi da ogni dove.

È passato pochissimo tempo dopo la fine della Stagione 4 di Fortnite per riabbracciare all’interno del battle royale dei nuovi eroi Marvel. Ora non ci resta che capire quando verranno rilasciati pubblicamente, e se ci sarà anche qualche altra sorpresa supereroistica ad attendere i giocatori. Cosa ne pensate di questo ritorno degli eroi Marvel? Quali altri personaggi vi piacerebbe vedere arrivare nella Stagione 5? Ovviamente fatecelo sapere con un commento nella sezione qua sotto.

