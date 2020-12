Fortnite: pubblicato un trailer per festeggiare l’arrivo del bundle Ride bene chi ride ultimo

Tra le produzioni che più hanno fatto parlare nel corso di questi anni, è indubbio che Fortnite si meriti una posizione di rilievo non solo per la mole smisurata di giocatori che si sono lanciati nel mondo offerto dai ragazzi di Epic Games, ma anche per tutto ciò che lo stesso Fortnite ha contribuito a creare, di fatto spingendo il genere dei battle-royale a divenire una colonna portante dell’industria odierna, con innumerevoli compagnie desiderose di guadagnarsi una fetta di questa ricchissima torta.

Certo, al contempo l’epopea di Fortnite ha dovuto affrontare gravose difficoltà a più riprese – basti pensare allo scontro tutt’ora in corso che vede come protagonisti Apple ed Epic Games – e in molti non hanno visto di buon occhio questo improvviso proliferare di battle-royale d’ogni genere e dimensione, ma ciò non fa comunque venir meno l’incredibile successo ottenuto dalla produzione, la quale continua a sfornare nuovi contenuti pensati per ingolosire l’utenza. Ebbene, tra questi figura anche “Ride bene chi ride ultimo”, nuovo bundle precedentemente svelato da dei data miner e ora reso finalmente disponibile.

Per l’occasione, è stato pubblicato anche un breve trailer a tema – visionabile poco sopra – per mettere in mostra tutti i contenuti presenti nel pacchetto. Come facilmente comprendibile dopo aver visionato pochi secondi del trailer, il bundle è incentrato su alcuni famosi villain e, più nello specifico, comprende al suo interno le skin di Joker, Poison Ivy e Re Mida, tutte con i propri stili aggiuntivi, una serie di picconi, dorsi decorativi e 1.000 V-Buck da poter spendere nel negozio di Fortnite, il tutto per un prezzo pari a 29,99€.

Insomma, sembra proprio che Epic Games non voglia fermarsi un singolo istante e anzi, dopo le recenti novità legate a un pacchetto di contenuti dedicati a Kratos di God of War, sembra proprio che la società voglia spingere sull’acceleratore della sua creatura, soprattutto dopo che il 2° Capitolo della Quinta Stagione si è palesato agli occhi del pubblico, con tutti i contenuti aggiuntivi che hanno accompagnato il lancio.