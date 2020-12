Fortnite v15.10: tutte le novità dell’aggiornamento

Dopo le prime settimane di Stagione 5, gli appassionati di Fortnite hanno già potuto assistere a diverse novità e contenuti davvero sorprendenti ed inaspettati. L’evento di Galactus ha portato ad un loop che sta facendo arrivare nell’isola del battle royale tutta una serie di cacciatori provenienti da altri universi. Con questa opportunità, Epic Games sfrutterà la quinta stagione per ampliare ancora di più il crossover già proposto negli anni scorsi. Ora però, con l’aggiornamento alla versione 15.10 nuovi contenuti sono stati inseriti nel gioco; scopriamo cosa è cambiato nell’isola.

Fortnite 15.10: le novità

Modalità Prestazioni

Una delle più importanti aggiunte di questo nuovo aggiornamento è l’inserimento di una modalità Prestazioni nella versione di Fortnite per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Questa nuova modalità sarà selezionabile tramite il menu delle impostazioni di gioco e andrà ad offrire un esperienza Fortnite fluida fino a 120 FPS stabili. Con questa modalità attiva, la risoluzione massima su Xbox Series X e PlayStation 5 sarà abbassata da 4K a 1440p.

Operation Snowdown

Con l’arrivo della versione 15.10 di Fortnite è tempo di tornare anche per il Winterfest. L’edizione 2020 di quello che è a tutti gli effetti il festival invernale del battle royale si chiama Operation Snowdown e riporterà lo spirito natalizio all’interno della tanto amata isola di gioco. Oltre a seguire una questline dedicata a Snowman, sono state aggiunte anche nuove modalità a tempo limitato come: Catch!, Air Royale, Tilted Taxis, Shockwave, Score Royale, Rally Royale e Pickaxe Frenzy.

Snow version of the Mini Map pic.twitter.com/XrTbpHRn5u — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 15, 2020

Nuove armi

Come ormai una consuetudine, Epic Game approfitta di queste occasioni anche per rimpolpare il gioco con tutta una serie di nuove armi. Anche l’aggiornamento alla versione 15.10 non è da meno, e ci propone bocche da fuoco di tutti i tipi e per tutti i grilletti. Scopriamo quali sono le nuove armi aggiunte in Fortnite con l’ultimo update.

Fucile a ripetizione Cowboy

Fucile di precisione Soffio di drago

Nuove Skin, personaggi e Cacciatori

Quella che sarà la tematica portante di tutta la Stagione 5 saranno i Cacciatori. Questi personaggi provenienti da altri universi si imbatteranno sull’isola del battle royale per cercare un modo che li posa far tornare alla loro dimensione di appartenenza. Insieme ai già presenti Mando e Gorgu della serie TV The Mandalorian, nei giorni scorsi abbiamo assistito all’arrivo di Kratos di God of War e Master Chief di Halo. I seguenti invece, sono i vari Cacciatori che sono stati aggiunti con la nuova patch.

Daryl e Michonne dalla serie TV The Walking Dead – Cacciatori

Snowmando – Skin e NPC

Noir – NPC

Frost Squad – Skin

Frost Broker – Skin

Snow Drift – Skin

Snowheart – Skin

Blinky – Skin

Holly Striker – Skin

Karve – Skin

Machinist Mina – Skin

Mr. Dappermint – Skin

Snowbell – Skin

Cozy Jonesy – Skin

Fortnite 15.10 Salva il Mondo

La novità più importante per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo riguarda il ritorno di Casa Base. A partire dal prossimo 19 dicembre, i giocatori dovranno aiutare Casa base a domare l’insurrezione dei giocattoli per sbloccare Jilly Tazzina, la nuova Straniera giocattolo.

Come di consueto, sempre dal 19 dicembre verranno aggiunte nuove sfide che permetteranno di ottenere diversi nuovi oggetti, armi e cosmetici come ricompense. Tra questi troviamo: la Pistola Spargizenzero, il Fucile Nota Dolente, l’Albero di Luce, Attacco degli Squali. A queste sfide si aggiungeranno anche alcuni personaggi quali: Makak, Ted e Ombra Ammantata.

Fortnite 15.00 Modalità Creativa

Per quanto riguarda la Modalità Creativa, oltre a tutta una serie di miglioramenti e correzioni di bug, o di imperfezioni generali, è stata velocizzata l’entrata in questa modalità. Sono stati aggiunti anche “l’Albo d’onore o Albo dell’orrore?” un dispositivo che mette in mostra i vincitori, i perdenti e chi si rimbocca le maniche.

Infine, insieme a delle nuove sfide settimanali che verranno proposte man mano durante la stagione, la patch che porta Fortnite alla versione 15.10 arriva insieme a tutta una serie fix che vanno a sistemare alcuni bug e a migliorare molti degli aspetti generali del titolo.