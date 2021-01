Fortnite ha chiuso il 2020 con incassi da record su console e PC

Fortnite, il battle royale targato Epic Games, continua la sua ascesa che per il momento sembra ancora essere inarrestabile. Il segreto del successo continuo di uno dei titoli più giocati di sempre sta nel tipo di supporto che Epic sta dando alla community del titolo. La suddivisione in stagioni, tutte stravolgenti e ricche di grosse novità, sta permettendo ai giocatori di non annoiarsi mai e, allo stesso tempo, di restare attenti e vigili nello scovare tutti gli indizi che legano tutti i vari avvenimenti sull’isola del battle royale.

Stando ai nuovi dati condivisi dal sito SuperData Research, sembra che il 2020 di Fortnirte sia stato un’ennesimo anno super per quanto riguarda le attenzioni del pubblico e soprattutto dei guadagni. Il titolo di Epic Games ha ottenuto i maggiori introiti sia su PC che su console, nello specifico durante il mese di dicembre 2020. Nello stesso mese, anche il numero di giocatori è stato superiore a qualsiasi altro momento di vita del titolo.

Questo grazie a quello che è stato uno degli eventi più seguiti ed appassionanti da quando Fortnite ha messo piede nel mercato videoludico. La Stagione 4 con protagonisti indiscussi i vari supererori e supercarttivi Marvel, ha infatti attirato le attenzioni di un grandissimo numero di giocatori del battle royale. Parliamo di oltre 15 milioni di utenti attivi che hanno goduto della Stagione 4, sempre stando ai dati condivisi da SuperData.

Ad oggi, il battle royale è immerso nella Stagione 5, la quale si porta dietro molti dei cambiamenti avvenuti post battaglia control Galactus. Il loop creato sta facendo arrivare sull’isola tutta una serie di nuovi personaggi prelavati direttamente dalla cultura pop mondiale come: Mando di The Mandalorian, Kratos di God of War, Predator e moltissimi altri. Cosa ne pensate del successo inarrestabile che sta avendo Fortnite?

