Fortnite arriva sugli spalti di San Siro, una sorpresa ai tifosi

In occasione della partita Milan – Atalanta del 23 gennaio, disputata nella giornata di ieri, sono stati posizionati sugli spalti di San Siro 1000 sagome di cartone raffiguranti i due avatar milanisti creati da Fortnite, insieme ad altri noti personaggi del popolarissimo videogame. Sui social stanno circolando diverse immagini che immortalano la sorpresa indirizzata ai tifosi del club rossonero.

Per chi non lo sapesse, il celebre battle royale ha fatto il suo ingresso nel mondo del calcio. A seguito di un accordo tra 23 squadre internazionali ed Epic Games, sarà possibile partecipare ad un torneo speciale su Fortnite, occasione in cui gli utenti potranno comprare e indossare le divise di questi team. Dal 23 gennaio 2021 gli utenti potranno giocare e divertirsi vestendo la maglia della propria squadra del cuore. L’icona di questo torneo è il leggendario calciatore brasiliano, Pelé, e tra le squadre italiane di Serie A troviamo Milan, Juventus, Inter e Roma.

”Siamo entusiasti di fare squadra con Epic Games e di dare a tutti gli appassionati del Milan e di Fortnite l’opportunità di indossare la nostra leggendaria maglia rossonera. Per il Milan è molto importante avere questa esposizione globale in uno dei video giochi più popolari del mondo: questo è un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione e innovazione del nostro Club” afferma Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, in merito all’iniziativa che abbraccia Fortnite e il mondo calcistico. Invece, Nate Nanzer, responsabile della partnership dal fronte Epic Games, dichiara: ”Il calcio è da sempre uno dei top sport che i nostri giocatori ci dicono di voler vedere e provare su Fortnite. Siamo entusiasti di poter collaborare con il Milan per portare il ”bel gioco” ai fan di Fortnite di tutto il mondo affinché possano sfidarsi in tornei competitivi, sperimentare nuovi sistemi di gioco creativi e celebrare il mondo del calcio”.

AC Milan filled the San Siro with Fortnite cutouts 🎮 pic.twitter.com/4dEnuyHWx5 — B/R Football (@brfootball) January 23, 2021

Sui social e le varie piazze virtuali sono apparsi numerosi commenti a riguardo. C’è chi ha apprezzato poco questa simpatica modalità di ravvivare gli spalti dello Stadio Meazza, ormai spopolato da diversi mesi a causa della pandemia da Covid-19 e chi, al contrario si è dichiarato compiaciuto per questa scelta. Tra questi ultimi, specialmente i tifosi più piccoli, come scrivono alcuni genitori sui loro profili online. E voi, invece, avete gradito questa sorpresa? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.