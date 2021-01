Fortnite: Terminator non sarà solo, in arrivo un secondo personaggio

Giusto qualche giorno fa, dopo l’arrivo dell’ultimo aggiornamento di Fortnite, i sempre molto attenti dataminer hanno subito scovato la prossima grande novità che verrà aggiunta al battle royale di casa Epic. La Stagione 5, si sa, ha come fulcro principale i cacciatori di taglie provenienti da vari universi del mondo dell’intrattenimento e uno dei prossimi ad atterrare sull’isola sarà proprio Terminator, ma non sarà da solo.

Che Terminator sarebbe stato il prossimo personaggio a debuttare in Fortnite non lo scopriamo oggi, ma quel che è stato scoperto dai dataminer è la presenza di un secondo personaggio. Terminator, che verrà inserito nella forma T-800, sarà in compagnia di Sarah Connor. A questa gradita novità si aggiunge anche la prima immagine ufficiale che ritrae i due nuovi personaggi pronti a debuttare nel battle royale.

A portare alla luce il tutto sono stati i soliti dataminer e leaker vicini al mondo di Fortnite. Tra questi, uno dei primi è stato HYPEX, il quale ha prontamente pubblicato sul proprio profilo Twitter l’immagine ufficiale che vi abbiamo riportato qua sotto. Al momento non si hanno informazioni sulla data di rilascio di questa coppia, ma è possibile che Epic vada ad introdurre Terminator e Sarah Connor sulla falsa riga di Predator, ovvero durante uno dei prossimi grossi aggiornamenti.

La Stagione 5 di Fortnite si espande alla velocità della luce, e al momento può contare dell’aggiunta di tanti nuovi personaggi prelevati da un po’ tutto il mondo dell’intrattenimento. Nel battle royale, infatti, sono stati inseriti: Mando, Kratos, Master Chief, Green Arrow e Predator. Quali altri personaggi della cultura pop vi piacerebbe vedere in futuro nel titolo Epic? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.

