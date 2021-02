Fortnite: il nuovo portale sta per introdurre Tron?

Nuovi leak giungono da HYPEX, famoso leaker legato a Fortnite. Il famoso battle royale, si starebbe preparando ad una nuova grande collaborazione con un titano di Walt Disney Pictures: stiamo parlando di Tron, la saga fantascientifica divenuta un cult del genere con le due pellicole Tron (1982) e il sequel Tron: Legacy (2010), un po’ meno con la poco longeva serie Tron: Uprising, cancellata subito dopo la conclusione della prima stagione nel 2013.

Come specificato nel paragrafo soprastante, il leaker ha scovato nei file del gioco un frame legato al nuovo portale. Guardandolo bene, ricorda molto la famosa frontiera digitale del Tron System, nota come “The Grid”. Al momento, non si conosce nel dettaglio il contenuto di questa probabile nuova collaborazione, nemmeno la data d’uscita. Non ci resta che attendere nuove informazioni dai dataminer o dalla stessa Epic Games. I precedenti leak di HYPEX si sono spesso rivelati veritieri, proprio come quello sulla presunta collaborazione con il franchise di Terminator.

Nel frattempo, potrete ingannare l’attesa con una nuova skin dedicata al mondo DC Comics. Partecipando alla Flash Cup (un torneo in Duo) a partire da oggi, potrete infatti sbloccare la skin di Flash (per approfondire nel dettaglio cliccate qui). Sembrerebbe inoltre che il grande rapporto d’amore e odio tra il battle royale e il noto streamer Ninja, sia destinato a giungere al termine, dopo un evento che ha scosso la pazienza dell’influencer.

Cosa ne pensate delle succulente novità in arrivo su Fortnite? Guardando l’immagine allegata al tweet soprastante, vi ricorda Tron o qualche altro franchise? Argomentate qua sotto nei commenti!