Fortnite, la prossima skin arriva dal Giappone?

Di tutti i personaggi che Fortnite ha utilizzato come skin (e non solo), uno non è ancora stato coinvolto ma quel momento potrebbe arrivare a brevissimo. Come riportato online, infatti, nell’ultima patch del Battle Royale di casa Epic Games sono state trovate delle tracce di un NPC in arrivo direttamente dal Giappone. E sarebbe una novità davvero importante, considerando quanto i due universi siano stati molto distanti negli ultimi anni.

Secondo la descrizione, l’NPC è al momento chiamato come Headband. Il nome in codice ha richiamato fin da subito nella mente dei giocatori il personaggio di Naruto. Ipotesi, tra l’altro, che trova ulteriori conferme nella K finale. Infatti il nome completo è HeadbandK, che potrebbe richiamare alla forma Kurama del personaggio protagonista della serie di manga e anime omonima. Una variante che potrebbe essere inserita in Fortnite come già accaduto nell’occasione di Venom, che ha introdotto anche la skin del personaggio ospite.

Al momento ovviamente non ci sono conferme in merito da parte di Epic Games. L’arrivo di Naruto in Fortnite potrebbe comunque essere davvero dietro l’angolo. Nel corso degli anni, infatti, il Battle Royale ha stretto accordi commerciali con diverse realtà editoriali e cinematografiche, oltre che dei videogiochi. L’elenco di personaggi inseriti all’interno del gioco infatti è davvero lungo e sconfinato, con partnership che vanno da Sony fino a Disney, con l’aggiunta di personaggi importanti e ben conosciuti come Kratos, qualche apparizione da parte dei personaggi di Star Wars fino all’universo Marvel.

Epic added an NPC last patch with the codename "Headband", there 0 other info about this NPC tho, could it FINALLY be Naruto? 👀 pic.twitter.com/vhAkQWJJxl — HYPEX (@HYPEX) October 16, 2021

Al netto di questi dati, l’apparizione di Naruto in Fortnite rappresenterebbe l’ultimo muro caduto. Nessun personaggio potenzialmente così forte sia in Giappone che in Occidente è mai stato aggiunto al Battle Royale e potrebbe spalancare le porte ad altri personaggi in arrivo dal territorio nipponico. Restiamo dunque in attesa di conferme da parte delle rispettive parti coinvolte.