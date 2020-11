Fortnite Crew è il nuovo abbonamento: prezzo e contenuti!

Fortnite è pronto a dare il benvenuto alla nona generazione di console, già da diversi giorni infatti alcuni fortunati hanno potuto testare il titolo alla sua massima potenza, un piccolo assaggio per quello che ci aspetta il futuro. Proprio in queste ore vi abbiamo parlato delle nuove skin a tema The Mandalorian, l’eccellente serie TV di Disney + diretta da Jon Favreau. Ebbene, le sorprese non finiscono qui, Epic Games ha da poco svelato un nuovo abbonamento chiamato Fortnite Crew.

A partire dal prossimo 2 dicembre, con l’arrivo del capitolo 2 della Stagione 5, verrà introdotto questo nuovo abbonamento con contenuti inediti di Fortnite. Il prezzo per entrare in questa Crew è di 11,99€ al mese ed avrete diritto a diversi contenuti che vi mostreremo qui di seguito oltre ad un trailer dedicato.

Pass battaglia incluso per l’intera stagione. Come membri della Crew di Fortnite avrete accesso al Pass battaglia della Stagione in corso.

per l’intera stagione. Come membri della Crew di Fortnite avrete accesso al Pass battaglia della Stagione in corso. 1000 V-Buck al mese.

al mese. Pacchetto Crew mensile. Uno speciale bundle con all’interno costumi inediti per tutti gli abbonati al servizio.

I primi iscritti riceveranno in anteprima il nuovo costume Galaxia insieme al piccone Lamacorno cosmico e al dorso decorativo Mondo in frantumi. Il sito ufficiale di Epic Games conclude dicendo che a fine mese verranno svelati nuovi contenuti sempre in anteprima per i possessori di questo speciale abbonamento.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate sia una buona scelta aggiungere un abbonamento mensile in Fortnite? Fateci sapere la vostra qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il battle royale per eccellenza targato Epic Games.