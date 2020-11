Fortnite: primi indizi sull’evento di Galactus e Stagione 5

Con la stagione 4 Fortnite ha aperto le proprie porte anche all’universo dei supererori Marvel, regalando un vero e proprio crossover da sogno per tutti gli amanti sia del battle royale di successo che dei personaggi come Iron Man e compagnia. Ormai però ci avviciniamo alla fine di questa stagione, e come è ormai una consuetudine per il titolo Epic Games, il tutto si dovrebbe concludere con un vero e proprio gran finale.

C’è però un elemento che è sempre stato sotto gli occhi di tutti fin dall’inizio di questa quarta stagione di Fortnite. Sapevamo che prima o poi Galactus si sarebbe abbattuto sull’isola del battle royale, e a quanto sembra il momento è più vicino di quanto si possa pensate. Stando ai soliti precisissimi dataminer del titolo Epic, è stata scovata la prima schermata di caricamento per la Stagione 5; e sembra suggerire che a breve accadrà qualcosa di dimensioni inimmaginabili all’interno del gioco.

Fortnite Galactus Live Event Loading Screen Season 5 pic.twitter.com/4zc5ERLRcD — Fortnite Status 🕒 (@ForkniteStatuss) November 18, 2020

Come è possibile vedere dalla scherma di gioco, la figura di Galactus sembra essere più pericolosa che mai. Come se non bastasse l’aura del divoratore di mondi, è possibile scrutare dalla nuova immagine quello che sarà il titolo del prossimo nuovo grande evento che farà da ponte tra la stagione 4 e la 5. Sembra quindi che i giocatori dovranno difendere l’isola dall’attacco di Galactus per tentare di salvare la realtà per come la conosciamo.

Al momento non abbiamo altre informazioni sul prossimo grande evento di Fortnite, ma Epic Games ci ha ormai abituato a chiudere le stagioni con i botti, e quindi ci aspettiamo davvero grandi cose da questi ultimi attimi di quarta stagione. Cosa ne pensate di questi primi indizi sul nuovo evento e sulla Stagione 5? Diteci la vostra con un commento.

