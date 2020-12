Fortnite: qual è la Skin più popolare? Stilata la classifica

Manca sempre meno tempo all’arrivo di un nuovo evento di fine stagione. La quarta Stagione di Fortnite è stata definita da pubblico e critica la più ricca dalla sua nascita, testimoniando per l’ennesima volta quanto il battle royale targato Epic Games sia entrato di netto nella cultura del videogioco moderno. C’è però da dire che Fortnite non è solo una “Battaglia Reale” ma è anche un modo per sfoggiare il proprio look.

Una delle qualità più importanti di Fortnite, infatti, è la presenza di migliaia di Skin di ogni tipo. Da quando è stato annunciato, il battle royale targato Epic Games è riuscito a proporre diversi oggetti cosmetici acquistabili nello shop dedicato. Questo ha portato anche un incremento di denaro nelle casse dell’azienda, considerando anche i vari accordi presi con altrettante aziende nel settore cinematografico. Ricordiamo ad esempio quelle a tema Marvel o le più recenti prese dal telefilm The Mandalorian, in streaming su Disney +. Un utente su Twitter ha voluto stilare una speciale classifica, mostrando quale è stata la più popolare fino ad adesso.

I have a project:

Determine the most popular cosmetics in Fortnite with DATA (not just blind guessing)

How i'm doing it is by scanning hundreds of replay file and analyzing what cosmetics players have.

Help me out with this, donate replays (PC only)https://t.co/RHYQmVPUU2 pic.twitter.com/6LxyEFUGti

— Lucas7yoshi – Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) November 29, 2020