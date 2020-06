Fortnite: le macchine della polizia sono sparite, ecco perché

Fortnite è in un momento di grande cambiamento e, con l’inizio della Stagione 3, ci sono tante novità sull’isola del battle royale. I giocatori hanno però notato una differenza notevole, dopo l’arrivo dell’aggiornamento: le auto della polizia sono state rimosse dal gioco di Epic Games. Il motivo, come potrete probabilmente immaginare, non è legato a necessità di gameplay.

Tramite una fonte connessa al gioco, il Wall Street Journal ha spiegato che le auto della polizia sono state rimosse in risposta all’omicidio di George Floyd, in Minnesota. La fonte ha però specificato che Epic Games non ha preso questa decisione con lo scopo di rilasciare una dichiarazione di natura politica, ma ha semplicemente cercato di essere delicata riguardo all’argomento, così da non urtare la sensibilità dei giocatori di Fortnite.

Epic Games non ha commentato in modo diretto la rimozione delle auto della polizia di Fortnite. All’inizio dell’anno, però, il CEO Tim Sweeney ha parlato del legame tra politica e videogiochi, affermando che “se un gioco affronta argomenti politici o di grandi problemi sociali, dovrebbe essere perché i designer ne hanno sentito il bisogno, non perché il dipartimento marketing ha visto una possibilità di profitto.”

La posizione di Epic Games è quindi chiara: Fortnite non vuole essere un gioco politico e, come indicato dalla fonte, è altamente probabile che la rimozione della auto della polizia sia solo un modo per allontanarsi dalla questione.

Non tutti i videogame, però, hanno deciso di rimane in silenzio sull’argomento. Call of Duty Modern Warfare e NHL 21, ad esempio, hanno aggiunto dei messaggi in sovrimpressione per ricordare che il razzismo e il bigottismo non sono accettate all’interno delle loro community. Molte compagnie videoludiche, inoltre, hanno fatto donazioni a organizzazioni di vario tipo per aiutarle a combattere con l’ingiustizia nel mondo.

Diteci, voi cosa ne pensate della mossa di Fortnite?