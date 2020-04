Fortnite: la mappa sta cambiando, la Stagione 3 comincia a prendere forma

In quest’ultimo periodo cominciano a girare le voci dell’aggiunta di nuove armi all’interno di Fortnite e di un evento di fine stagione chiamato Doomsday. Sembrerebbe anche che il passaggio alla nuova Stagione 3 del battle royale di Epic Games sia già in moto, con alcuni appasionati che stanno notando dei piccoli cambiamenti nella mappa di gioco. Queste modifiche sono presenti già da qualche settimana in realtà e potrebbero suggerire che qualcosa di grosso sta per accadere nel gioco.

I giocatori hanno sicuramente notato alcuni dei maggiori cambiamenti che si sono aggiunti a Fortnite nelle ultime settimane, tra cui abbiamo assistito all’aggiunta delle spade e delle zone campeggio di Skye. Oltre a ciò si possono trovate dei portelli sottomarini nei pressi dei laghi vicino all’Agenzia. Epic sta cambiando qualcosa, e questo è un chiaro segnale di ciò che potrebbe abbattersi sul titolo battle royale con l’avvento della Stagione 3.

Innanzitutto, gli approvvigionamenti che si trovano nei pressi del Sito dello Schianto sono state spostati. Sembra che qualcuno abbia saccheggiato le scorte dall’aereo precipitato spostandole in una nuova posizione, ossia nel Rifugio delle Ombre. Secondo alcuni utenti su Twitter, ciò che si può trovare all’interno del rifugio si tratta dei rifornimenti che si trovavano nel Sito dello Schianto. Cosa se ne fa la fazione delle Ombre di tutto ciò?

Mentre i giocatori sono stati distratti dalle Skin di Deadpool sono avvenuti anche altri cambiamenti. Ci sono delle viti che sono cresciute sul relitto del Sito dello Schianto. Le viti sono scresciute un po’ alla volta, così lentamente che la maggior parte dei giocatori non se ne è nemmeno accorto del cambiamento in atto. Infine, ci sono anche molte voci secondo cui Parco Pacifico potrebbe essere completamente cancellato dalla mappa.

Questo sono alcuni dei piccoli cambiamenti che sono attualmente in atto all’interno della mappa di Fortnite. Non sappiamo ancora quando, e come arrivera la Stagione 3 della battle royale, ma Epic Games sembra aver lasciato più di qualche prova sotto gli occhi dei giocatori più attenti. Cosa ne pensate di questi cambiamenti in Fortnite? Vi aspettate qualcosa in particolare dalla Stagione 3?