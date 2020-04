Fortnite Stagione 2: come sbloccare la skin di Deadpool senza maschera

Già durante la scorsa settimana vi abbiamo parlato dell’esistenza di una speciale variante della tanto ambita skin di Deadpool. In particolare ci riferiamo all’aspetto senza maschera dell’eroe Marvel che sarà finalmente disponibile con l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Fortnite Battaglia Reale. L’update in questione introdurrà alcune inedite sfide di Deadpool appartenenti alla Settimana 8 che una volta completate garantiranno di ottenere la skin senza maschera.

Le Sfide di Deadpool della Settimana 8 saranno rese disponibili durante la giornata odierna, precisamente alle ore 16:00. Se siete interessati all’ottenimento di questo esclusivo aspetto dovrete quindi affrontare alcune particolari missioni che nelle ultime ore sono state svelate in anticipo dai soliti dataminer. L’elenco in questione potete trovarlo scorrendo la pagina in basso, proprio sotto il tweet della nuova skin di Deadpool qui di seguito.

New deadpool variant! ''UNMASKED'' pic.twitter.com/1GYGCNq2Ba — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) March 31, 2020

Sfide di Deadpool della Settimana 8:

Trova il galleggiante da piscina di Deadpool

Danza al party sullo yacht di Deadpool

Completa le sfide per ottenere l’oggetto ricompensa: skin di Deadpool senza maschera

Una volta completate, la nuova variante della skin dell’eroe Marvel sarà automaticamente aggiunta al vostro armadietto. Vi ricordiamo, inoltre, che le sfide in questione sono disponibili per tutti quei giocatori che hanno acquistato il Battle Pass della nuova stagione di Fortnite. Se siete rimasti indietro con le Sfide di Deadpool della Settimana 7, vi lasciamo un link utile in cui trovare maggiori informazioni legate alle vecchie missioni da portare a termine per ottenere la variante classica dell’eroe Marvel.

Nelle prossime ore non mancheremo di fornirvi mini guide utili per per il completamento di queste 2 nuove missioni della Settimana 8, quindi rimanete ben sintonizzati sulle nostre pagine se volete essere tra i primi ad aver sbloccato il nuovo costume di Deadpool.