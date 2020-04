Fortnite: ecco dove trovare i boxer di Deadpool

La settimana 9 di Fortnite ha portato al titolo di Epic Games tutta una varietà di nuove sfide da completare. Nel corso dei giorni precedenti abbiamo già rilasciato alcune veloci guide per completare alcune di queste sfide, come per esempio: in che modo trovare la Lama d’oro di Midas e dove trovare tutte le monete PE sparse per tutta la mappa di gioco.

Uno dei personaggi sotto i riflettori in questo periodo in Fortnite è sicuramente Deadpol, il mercenario chiacchierone di casa Marvel. Alcune delle sfide della settimana 9 sono dedicate proprio a lui, e nel dettaglio quest’oggi vi chiarificheremo dove poter trovare i boxer dell’antieroe. Innanzitutto, se si vuole completare questa sfida sarà necessario possedere il Pass Battaglia Stagione 2, dopodichè potete mettervi a caccia delle mutante di Deadpool.

Andiamo dritti al sodo, la bianchiria intima di Deadpool si troverà all’interno del quartier generale, più precisamente nella stanza di Mida. Entrati nel quartier generale vi basterà prendere l’ascensore a sinistra e raggiungere la stanza di Mida. Le mutante di Deadpool saranno li ad aspettarvi, proprio sulla poltrona che si trova all’interno della stanza. Oltre a raccogliere i boxer, potete rendere ommaggio anche ai pantaloni di Deadpool appessi da qualche parte in giro per la mappa.

Se state cercando di completare la nuova Skin di Deadpool invece, vi ricordiamo che dovrete prima concludere tutte le sfide dedicata all’antieroe Marvel dalla settimana 1 fino alla 7. Se non volete perdervi tutte le sfide della settimana 9 di Fortnite, la nostra guida completa farà sicuramente al caso vostro. Vi stanno piacendo le sfide proposte da Epic Games di questa settimana?