Fortnite: come sbloccare la nuova skin di Deadpool X-Force

Una delle caratteristiche più apprezzate dai giocatori di Fortnite è la possibilità di ottenere e usare una gran quantità di skin per personalizzare il proprio personaggio. I fan, in particolar modo, vanno alla ricerca delle skin più rare o più uniche, come quella di Deadpool, ospite dell’attuale stagione del battle royale. Il costume dell’eroe Marvel è molto amato e, ora, pare sia in arrivo una sua variante: Deadpool X-Force. Ecco come ottenere la nuova skin.

Prima di tutto, specifichiamo che quanto riportato è stato scovato nei file di gioco di Fortnite Battaglia Reale dopo l’arrivo dell’aggiornamento 12.40. Come sempre, i dataminer sono una fonte affidabile e praticamente sempre le informazioni da loro segnalate si sono rivelate corrette, ma è ovvio che non possiamo considerarle ufficiali. Detto ciò, vediamo come sbloccare la skin di Deadpool X-Force.

Come con la precedente skin, è necessario affrontare delle sfide dedicate a Deadpool, precisamente le due seguenti:

Trova gli shorts di Deadpool

Trova i pantaloni di Deadpool

Gli shorts per ora non sono ancora presenti nel gioco: è altamente probabile che si trovino nei menù del Pass Battaglia. I pantaloni, invece, sono già stati trovati. Precisamente, ce ne sono due: quelli presenti sullo Yatch e quelli presenti sul Monte Kay. Questi ultimi sono apparsi solo di recente, quindi è altamente probabile che si tratti proprio di questi. Potete avere un aiuto visivi grazie all’immagine seguente.

Oltre a quello qui sopra, segnaliamo che è presente un paio di pantaloni in cima all’Agenzia, su un pennone. Per ora purtroppo non possiamo essere certi di quali siano quelli giusti. Appena le sfide saranno disponibili, potremo confermare che tutto sia corretto, ma è raro che i dataminer compiano errori all’interno di Fortnite Battaglia Reale. Sappiamo quindi come sbloccare la skin di Deadpool X-Force ma la domanda è: con il rimando della Stagione 3, possiamo aspettarci molte altre varianti nel corso delle settimane?

