Fortnite: dove rendere omaggio ai pantaloni di Deadpool

Sono finalmente state rese disponibili le nuove sfide della settimana di Deadpool. Queste permettono di sbloccare una nuova skin dedicata all’eroe Marvel: precisamente, completando due sfide potremo ottenere la skin “Deadpool X-Force”, legata ai nuovi contenuti introdotti da Epic Games in questi ultimi minuti all’interno del negozio del battle royale. Si tratta di una variante, ovviamente, del costume base che già conosciamo. Prima di ottenerlo, però, dovremo completare le sfide: ecco quindi dove rendere omaggio ai pantaloni di Deapool all’interno di Fortnite.

Nelle ultime ore ci sono state parecchie discussioni sulla posizione del pantaloni di Deadpool. Alcuni pensavano sarebbero stati quelli in cima all’Agenzia, altri puntavano a quelli dello Yatch, mentre alcuni erano certi che si sarebbe trattato di quelli in cima al Monte Kay, apparsi da poco. In realtà, avevano tutti torno: la posizione corretta è Sabbie Sudate. Dovrete raggiungere uno degli edifici nelle vicinanze della spiaggia e salire in sul tetto. Lì troverete una bandiera strappata a forma di pantaloni: vi basterà avvicinarvi e interagire con essa per completare la sfida. Ecco tramite un’immagine la posizione esatta da raggiungere.

Una volta raggiunto il punto indicato e dopo aver interagito con i pantaloni di Deadpool, avrete completato la sfida. Non si tratta di una missione difficile e una volta scoperta la posizione esatta la completerete in un attimo: vi basterà lanciarvi direttamente a Sabbie Sudate o nelle immediate vicinanze.

Dopo aver reso omaggio ai pantaloni di Deadpool o aver completato la sfida “Trova i boxer di Deadpool” potrete ottenere la skin di Deadpool X-Force. Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Epic Games? Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili le sfide della settimana 9: potete trovare le guide dedicate nel nostro articolo.