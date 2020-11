Fortnite: svelata colonna sonora del menù principale su PS5

Fortnite nell’ultimo periodo sta vivendo un periodo sicuramente ricco sotto molti punti di vista. Il battle royale targato Epic Games non ha mai smesso di essere di moda, ma al contrario ha avuto un incremento di utenti mesi dopo mesi dalla sua uscita. Gli sviluppatori sono infatti consapevoli di puntarci anche con l’arrivo di Xbox Series X (già sul mercato) e PS5 (in arrivo il prossimo 19 novembre). Per quest’ultima, tra le varie novità già svelate dal team possiamo notare anche che la colonna sonora del menù principale è cambiata.

Il nuovo tema musicale, che farà felici molti appassionati di Fortnite, si attiverà ogni volta accenderemo il gioco sulla nostra PS5. Il brano riprende il primissimo tema presentato quando uscì anni fa il battle royale, facendo provare diverse emozioni specialmente nei confronti dei veterani del titolo. Qui di seguito vi posteremo il video con la canzone riarrangiata.

Fortnite è indubbiamente il gioco del momento da diversi anni, si è recentemente stimato che il titolo guadagna in media 3000$ al minuto, a dimostrarlo è uno strumento presente sul sito MusicMagpie che simula in tempo reale gli incassi di vari videogiochi derivanti dalla vendita di copie fisiche, acquisti in-game, microtransazioni etc. Epic Games sa di avere a che fare con una gallina dalle uova d’oro ed è per questo che sta puntando seriamente sulle console next gen. Siamo certi che il gioco non è assolutamente sulla via del tramonto e quindi ci aspettiamo grandi cose prossimamente.

