Fortnite 14.60: tutte le novità dell’aggiornamento

La fine della Stagione 4 è sempre più vicina e questo significa che la Stagione 5 non è molto lontana. Cosa accadrà? Galactus distruggerà l’isola di Fortnite? Oppure gli eroi giunti nel gioco fino a questo momento riusciranno a salvarci? Difficile dirlo. Per il momento, dobbiamo però preoccuparci solo dell’arrivo dell’aggiornamento di Fortnite 14.60. Epic Games ha infatti condiviso il nuovo update per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa. Quali sono le novità? Eccole!

Fortnite 14.60 | Salva il Mondo

Partiamo dalla modalità PvE e vediamo le novità dell’aggiornamento di Fortnite 14.60. Epic Games ha svelato la nuova Stagione Ventura che inizierà il 21 novembre (01:00, ora italiana) la qaule introduce il potente Modificatore Super eroismo che darà benefici diversi a seconda della classe:

Soldati : danno dei colpi alla testa viene raddoppiato e beneficerete di recupero ridotto quando eliminate Abietti con armi a distanza

: danno dei colpi alla testa viene raddoppiato e beneficerete di recupero ridotto quando eliminate Abietti con armi a distanza Costruttori : costi ridotti per costruzioni e riparazioni, oltre a un maggior danno da impatto e di recupero ridotto quando attivate il Sovraccarico cinetico

: costi ridotti per costruzioni e riparazioni, oltre a un maggior danno da impatto e di recupero ridotto quando attivate il Sovraccarico cinetico Ninja : eseguite eliminazioni con abilità per ottenere un aumento di danni da mischia e velocità di attacco, inoltre le statistiche di Tecnica Ombra sono raddoppiate

: eseguite eliminazioni con abilità per ottenere un aumento di danni da mischia e velocità di attacco, inoltre le statistiche di Tecnica Ombra sono raddoppiate Stranieri: la Carica antimateria non avrà costo, T.E.D.D.Y. avrà un Frammento gratuito ogni 50 secondi, oltre a danni abilità aumentati

Pacchetto Potenza

Dal 19 novembre ci sarà un nuovo Pacchetto Potenza che include:

un nuovo eroe

progetto arma Lectro Shock

dorso decorativo Potenzaino

sfide Potenza (con ricompense fino a 1.000 V-Bucks e 1.000 biglietti Raggi X)

accesso a Salva il Mondo

Bruciatore in Frostnite

Dal 21 novembre dovremo tenere acceso il bruciatore procurandovi Blub: se si esaurisce, il gelo arriverà rapidamente. Se il bruciatore perde punti salute, lo scudo anti-Tempesta si restringe. Per recuperare Blub, è necessario sconfiggere i Krampus Distruttori.

Nuovi personaggi

Sono inoltre in arrivo nuovi e vecchi personaggi:

Crackshot : vantaggio “Folli novità”

: vantaggio “Folli novità” Zenith Sottozero : vantaggio “Cuore di ghiaccio”, vantaggio squadra “Datti una svegliata”

: vantaggio “Cuore di ghiaccio”, vantaggio squadra “Datti una svegliata” Re dei ghiacci : vantaggio “Castello congelato”

: vantaggio “Castello congelato” Krampus Artigliere Sentinella: vantaggio “Carbone per tutti”

A questi si sommano anche l’arma “Trinciatore di carta” e il Lama delle vacanze con tutti i suoi premi.

Modalità Creativa | Aggiornamento

Passiamo invece alla Modalità Creativa, che con questo update ci permette di nascondere il feed eliminazioni e disattivarne l’audio. Inoltre, il layout del portale delle isole Centro è stato aggiornato per adattarsi alle recenti modifiche delle linee guida dei creatori del centro. Come sempre, inoltre, ci sono varie correzioni di bug per le categorie:

Isole

Gioco

Oggetti e armi

Strumenti Creative e telefono

Prefabbricati e gallerie

Dispositivi

Per tutti i dettagli, potete consultare la pagina ufficiale del sito di Epic Games.

Fortnite Battaglia Reale | Le novità

Infine, vediamo la modalità che interessa alla maggior parte delle persone: Fortnite Battaglia Reale.

Skin, costumi ed elementi cosmetici

Come sempre, non mancano le nuove skin (o costumi, se preferite). L’aggiornamento di Fortnite 14.60 introduce un uomo pannocchia, varianti di una versione femminile ninja, i bundle dedicati a benjysidhy (eSporter per NRG) e NickEh30 (noto streamer e YouTuber). Non si tratta delle uniche skin, però. Oltre ad alcune “minori”, è stata introdotta anche quella di Venom, che i migliori potranno ottenere gratis con la nuova Super Competizione. Inoltre, è importante notare che la piccozza di Venom è legata alla skin e non può essere usata in altro modo.

Non mancano ovviamente molteplici elementi cosmetici all’interno di questo update. Eccoli nel tweet di iFireMonkey, noto dataminer di Fortnite.

Cosmetics added for the new shop design: pic.twitter.com/IvTpaJTVUJ — iFireMonkey (@iFireMonkey) November 18, 2020

Nuovo tavolo del Pass Battaglia

Mentre ci avviciniamo all’arrivo di Galactus, Epic introduce anche un nuovo aspetto del tavolo del Pass Battaglia. Potete vedere qui sotto le modifiche al tavolo e allo sfondo: tutto il resto dovrebbe rimanere identico!

Upcoming battle pass menu look, not a spoiler. pic.twitter.com/GagIHS89QL — HYPEX (@HYPEX) November 18, 2020

Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 14.60? Le novità introdotte con questo update vi hanno soddisfatto, oppure oramai attendete solo l’evento finale per passare alla Stagione 5?