Fortnite: arriva Venom! La prima immagine della nuova Skin

L’attuale stagione 4 di Fortnite sta dando diverse gioie agli amanti del titolo Epic Game e dell’universo supereroistico Marvel. Nell’arco degli ultimi mesi abbiamo visto apparire nel titolo un sacco di eroi della casa delle idee, e come se non bastassero i già iconici Iron Man, Thor, She Hulk e tanti altri a breve sarà introdotta una nuova Skin dedicata ad un super villain: ovviamente parliamo di Venom.

Il simbionte sembrava dovesse arrivare su Fortnite già qualche settimana fa, con i soliti dataminer che ne avevano scovato la presenza all’interno dei file di gioco con largo anticipo. Ora però, sembra che il momento stia per giungere, con la prima immagine della Skin di Venom che si è mostrata online proprio in queste ore. Il tutto è stato caricato su Twitter dall’ormai noto leaker del titolo Epic Games conosciuto come Hypex.

Da come è ben visibile da questa prima immagine della nuova Skin di Venom, le dimensioni saranno più corpose rispetto ad un oggetto estetico classico proposto da Epic Games nel proprio titolo di successo. Ci sono ancora molte informazioni che non sono state rivelate a proposito di questa nuova Skin, per esempio il prezzo: stando alle prime ipotesi il costo dovrebbe essere di 2000 V-Buck e il tutto dovrebbe venire accompagnato anche di uno strumento di raccolta dedicato al simbionte.

Sembra quindi che ormai manchi poco, e l’universo Marvel all’interno del titolo battle royale si andrà ad espandere con l’arrivo di Venom, uno degli anti-eroi più amati dagli appassionati delle store targate Marvel. Cosa ne pensate della Skin dedicata a Venom? Vi piace lo stile che verrà proposto nel titolo di successo targato Epic Games?

Fortnite | Guide e articoli utili