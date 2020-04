Fortnite, Sfida segreta: dove salvare gli Orsi, ecco la posizione esatta

Sono finalmente disponibile le sfide settimanali di Fortnite. Dopo avervi indicato dove trovare l’orsacchiotto rosa da trasportare per 100 metri, dove trovare le monete PE di Midas e dove trovare il Lama di Midas, è il momento di lanciarci nella sfida segreta del battle royale. In cosa consiste? Salvare un gruppo di Orsacchiotti. Se volete sapere dove si trovano e come completare questa missione, vi basta continuare a leggere questa guida.

Prima di tutto, dove andare a Foresta Frignante, più precisamente a nord-ovest di tale zona. Per sapere l’esatta posizione, potete guardare la mappa che trovate in fondo alla notizia. Lì troverete un edificio: entrate e accedete al sotterraneo segreto tramite la porta scorrevole. Vi imbatterete quindi in una cella dove sono rinchiusi gli orsacchiotti: l’ultima cosa che vi rimane da fare è aprire la cella, entrare e interagire con uno dei peluche per salvarli e completare la sfida. Se non siete certi di come fare, potete visionare il video qui sotto.

Salvare gli Orsacchiotti vi permetterà di ottenere 15.000 XP, perfetti per proseguire nel completamento del vostro Pass Battaglia. Non si tratta di una sfida troppo impegnativa, una volta che avrete capito dove andare. Il video qui sopra e la mappa qui sotto sono tutto l’aiuto di cui avete bisogno per portare a termine questa sfida segreta della settimana 9 di Fortnite.

Se volete vedere quali sono tutte le sfide della settimana 9, vi basta leggere la nostra notizia dedicata. Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Epic Games? L’aggiornamento 12.40 e tutte le missioni di oggi vi stanno intrattenendo, oppure credete che gli sviluppatori avrebbero dovuto puntare su qualcosa di diverso?