Fortnite, Sfide Settimana 9: ecco come completare la missione degli orsacchiotti rosa

Durante la mattinata di ieri, è arrivo il nuovo aggiornamento 12.40 di Fortnite Stagione 2 Capitolo 2, il quale ha introdotto alcune novità oltre alle nuove Sfide della Settimana 9. Come ben sapete, ogni settimana su Fortnite vengono rilasciate nuove sfide, e per la Settimana 9 sono previste le classiche 10 missioni che una volta completate permetteranno ai giocatori di scegliere quale versione della skin di Mida sbloccare, tra le varianti Ombra e Spettro.

Ecco perché quest’oggi siamo qui a dispensarvi consigli su come completare rapidamente la missione “Trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose”. Come già detto prima, si tratta di una delle missioni presenti nell’elenco della Settimana 9. Quest’ultima vi richiederà di portare insieme a voi un orsacchiotto rosa per una distanza complessiva di 100 metri.

Prima di tutto, vi consigliamo di completare questa missione tramite la modalità Rissa a Squadre che vi permetterà di impiegare generalmente meno tempo. Come intuibile dal nome della missione, sappiamo che il tenero orsacchiotto in questione è situato a Rapide Rischiose: precisamente poco più ad ovest di Fattoria Frenetica (per avere un riferimento visivo guardate l’immagine sopra). Vi consigliamo di atterrare direttamente in quest’area in cui troverete ben quattro giganteschi orsacchiotti. Uno di questi lo troverete precisamente sul tetto di un auto, il secondo di fronte al barbecue e gli altri due vicino una vecchia auto di colore verde.

Per completare la missione vi basterà avvicinarvi e interagire con uno di essi. Una volta fatto, vi basterà trasportarlo lungo la mappa per 100 metri. Per capire di aver completato la sfida, dovete stare attenti alla notifica che apparirà sul lato sinistro dello schermo. Al completamento della missione vi verranno assegnati circa 40.000 XP, che vi aiuteranno a progredire nel Battle Pass della Stagione 2.