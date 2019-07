Fortnite Stagione 10: il teaser ci mostra l’esplosione della Sfera, cosa sta per accadere?

Fortnite Stagione 10 è quasi iniziato: ora, Epic Games ci svela che la Sfera di Sponde del Saccheggio sta per esplodere. Cosa accadrà al battle royale?

Fortnite Stagione 10 sta per arrivare. L’aggiornamento sarà introdotto domani, nel corso della mattinata, e porterà di certo molte novità. In questi giorni d’attesa, in ogni caso, Epic Games non è rimasta con le mani in mano e ha iniziato a suggerire quali saranno i temi di questa nuova stagione. La fantascienza e, in particolar modo, i viaggi nel tempo sembrano la scelta dello sviluppatore, che ha mostrato alcuni teaser sotto forma di immagini. Oggi arriva l’ultimo teaser, solo che questa volta è un video.

Tramite le pagine social ufficiali, Epic Games ha mostrato un brevissimo filmato nel quale possiamo vedere la Sfera apparsa sopra Sponde del Sacchetto dopo l’evento di Cattus vs Doggus, nel quale abbiamo potuto ammirare il robot estrarre la sfera dal caveau e usarla per ottenere l’energia necessaria per sconfiggere il kaiju. La Sfera, nel teaser, esplode con probabilmente conseguenze devastanti: cosa accadrà all’interno di Fortnite Stagione 10?

Attualmente non ci sono informazioni su quello che sta per accadere sull’isola di Fortnite. Anche i dataminer non hanno ancora scovato nulla all’interno delle linee di codice: a questo punto, quindi, non ci rimane altro da fare se non attendere mezza giornata e scoprire il tutto con l’arrivo dell’aggiornamento ufficiale.

Nel frattempo diteci, cosa ne pensate di questi teaser? I viaggi nel tempo e i mecha vi piacciono, oppure avreste preferito qualcos’altro?