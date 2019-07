Fortnite 10: ecco la nuova immagine teaser, la fantascienza è il nuovo tema stagionale?

Fortnite è quasi giunto alla Stagione 10: ora, è stata rilasciata la seconda immagine promozionale. Il nuovo tema della season è la fantascienza?

La Stagione 10 di Fortnite è sempre più vicina. Il primo agosto avremo modo di scoprire tutti i dettagli su quanto Epic Games ha in serbo per noi, ma nel frattempo la società non ci lascia completamente sulle spine. Se ieri, con la conclusione della Coppa del Mondo, è stata svelata la prima immagine teaser, ora abbiamo modo di vederne una seconda.

La prima immagine ha fatto pensare che il tema (o almeno uno dei temi) della Stagione 10 sarà il viaggio nel tempo, a causa della scritta “Think Back” (Pensa al passato) associata all’immagine dei Magazzini Muffiti, sostituiti dopo uno dei molti eventi di gioco con Profondo Stantio. L’immagine odierna, invece, mostra la silhouette di un mech, un grande robot pesantemente armato, che fa capolino di fronte alla X che rappresenta questa stagione (in quanto numero romano, ma forse anche con altri significati?). Inoltre, la scritta ora è divenuta “Look Foward” (Guarda avanti/al futuro).

Il nuovo tema stagionale di Fortnite sta quindi ottenendo forma: si tratterà di qualcosa di pesantemente fantascientifico? Per ora è un’ipotesi: credibile, ma solo un’ipotesi. Nei prossimi giorni i canali ufficiali di Fortnite riveleranno nuove immagine teaser, quindi avremo modo di scoprire più nel dettaglio di cosa si tratterà.

Voi cosa vi aspettate da questa Stagione 10? Vi ricordiamo che la nuova season durerà fino alla fine di ottobre. L’undicesima, invece, ci accompagnerà fino al Natale e al Capodanno.