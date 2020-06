Fortnite Stagione 3: dove atterrare per vincere facilmente

Con l’arrivo della Stagione 3 di Fortnite, sono state introdotte molteplici novità nel battle royale di Epic Games. La più macroscopica è la nuova mappa, che ora è parzialmente allagata. I giocatori devono quindi adattarsi ai cambiamenti, definendo nuove tattiche per ottenere la tanto agognata Vittoria Reale. Uno dei primi dettagli da tenere in considerazione è il luogo dove iniziare il match, subito dopo essersi lanciati dal bus di battaglia. Ora, un noto giocatore e streamer ha realizzato un video nel quale spiega dove atterrare per vincere facilmente in Fortnite Stagione 3.

Il luogo dove atterrare per partire al meglio in un match di Fortnite è una nave che non appare sempre nello stesso punto della mappa. Si tratta di un’imbarcazione che, a ogni match, si posiziona in una nuova area sul lato esterno: il problema è che non appare sulla mappa, quindi appena avviato il match dovete individuarla a occhio per capire dove andare. Quando siete a portata, vi potete lanciare: è importate cercare di atterrare in modo preciso, visto che è possibile che non sarete i soli a raggiungerla.

Perché si tratta di un ottimo luogo dove atterrare per vincere facilmente? Lo streamer spiega che, prima di tutto, è presente una stazione di potenziamento per fare l’upgrade delle proprie armi, così da partire subito con il piede giusto. Ci sono poi taniche che permettono di massimizzare il vostro scudo. Troviamo poi cinque scrigni di legno, uno scrigno degli scagnozzi e un container che vi darà per certo un’arma viola e un launch pad, perfetto per migliorare la mobilità del personaggio.

È possibile anche trovare munizioni e una buona quantità di oggetti curativi e di aumento dello scudo. È inoltre possibile ottenere 500 unità di metallo e 500 unità di legno. Alle volte, inoltre, ci sono due o tre luoghi di pesca attorno alla barca. Infine, è presente una barca da usare per ritornare nelle zone centrali della mappa molto rapidamente.

Si tratta innegabilmente di un luogo perfetto dove atterrare per vincere facilmente all’interno di Fortnite Stagione 3. Si ottengono armi, cure, potenziamenti e mobilità. Il resto, poi, spetta a voi e alla vostra abilità.

Infine, vi ricordiamo che è disponibile la guida per ottenere la skin di Aquaman.