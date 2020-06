Fortnite: come ottenere la skin di Aquaman | Guida

È finalmente iniziata la Stagione 3 di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Gli sviluppatori hanno creato un interessante evento (Dispositivo, qui tutti i dettagli) e hanno cambiato la mappa di gioco, inondandone una buona parte. Ovviamente, le novità non terminano qui. Via abbiamo già indicato quanto è stato introdotto con l’aggiornamento 13.00, ma ora possiamo spiegarvi anche come ottenere la skin di Aquaman, in questa nostra semplice guida.

Prima di tutto, vi ricordiamo che Aquaman è il personaggio DC che, negli ultimi anni, è stato interpretato da Jason Momoa. La skin di Fortnite ha quindi il suo aspetto e, probabilmente, sarà disponibile in più varianti. Vediamo però i dettagli.

Fortnite | Come ottenere la skin di Aquaman

Per ottenere la skin di Aquaman dovete eseguire una serie di semplici azioni. Vediamo in modo ordinato quello che dovete fare:

Acquistare il Pass Battaglia : il costo è di 1.000 V-Bucks per la versione base o 2.500 V-Bucks per la versione deluxe

: il costo è di 1.000 V-Bucks per la versione base o 2.500 V-Bucks per la versione deluxe Completare le sfide di Aquaman: in totale ci sono cinque sfide che si sbloccheranno nel corso delle settimane

Quali sono le sfide di Aquaman? Ecco l’elenco aggiornato di tutte le sfide note fino a questo momento:

Sfida 1 : Usa un mulinello presso La Fortiglia

: Usa un mulinello presso La Fortiglia Sfida 2 : Da sbloccare

: Da sbloccare Sfida 3 : Da sbloccare

: Da sbloccare Sfida 4 : Da sbloccare

: Da sbloccare Sfida 5: Da sbloccare

Vediamo precisamente cosa dovete fare per completare ogni sfida: aggiorneremo l’articolo di settimana in settimana per guidarvi in ogni missione.

Sfida 1: Usa un mulinello presso La Fortiglia

Per completare la prima sfida e dare il vai alla missione per ottenere la skin di Aquaman, dovete “Usare un mulinello presso La Fortiglia”. Ecco tutti i passaggi, con alcune indicazioni per non fare errori:

Raggiungete La Fortiglia, nuova location a sud-ovest della mappa (usate l’immagine sotto per aiutarvi, se non sapete dove si trova)

Fate attenzione agli scagnozzi che vi spareranno a vista

Trovate un mulinello in acqua

Nuotate in acqua con il personaggio: è importante non usare un mezzo, altrimenti la sfida non sarà completata

Entrate nel mulinello per completare la sfida

Si tratta di una missione molto semplice. Il livello di difficoltà per ottenere la skin di Aquaman in Fortnite salirà con le prossime sfide? Lo potremo scoprire nelle prossime settimane!