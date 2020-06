Fortnite: come ottenere tutte le skin di Kit | Guida

Uno dei punti di forza di Fortnite, il battle royale di Epic Games, è la regolare aggiunta di nuove skin (o costumi, se preferite) per il proprio combattente. Ogni stagione propone un nuovo tema, nuove ambientazioni, nuovi personaggi e insieme a loro arrivano quindi nuove skin e, in alcuni casi, versioni alternative delle stesse. La Stagione 3 ci propone ad esempio il figlio di Miaoscolo: vediamo come ottenere tutte le skin di Kit.

Kit è un gattino che pilota un grosso robot umanoide ed è disponibile, precisamente, in due stili. Per ottenere tutte le skin di Kit è necessario prima completare una serie di passaggi. Vediamo insieme cosa deve essere fatto.

Fortnite | Come ottenere tutte le skin di Kit

Per ottenere tutte le skin di Kit dovete compiere i seguenti passi. Vediamo punto per punto cosa chiede Epic Games:

Acquistare il Pass Battaglia : il costo è di 1.000 V-Bucks per la versione base o 2.500 V-Bucks per la versione deluxe

: il costo è di 1.000 V-Bucks per la versione base o 2.500 V-Bucks per la versione deluxe Raggiungere il livello 60 : in questo modo si sbloccherà la skin base di Kit

: in questo modo si sbloccherà la skin base di Kit Completare le sfide: ogni variante ha le proprie sfide dedicate

Una volta ottenuta la skin standard di Kit, quindi, dovrete impegnarvi per ottenerne le varianti. Quali sono e come fare a ottenerle? Poco sotto tutti i dettagli.

Le varianti di Kit

All’interno di Fortnite Stagione 3 sono presenti due varianti della skin base di Kit. Vediamo quali sono e come ottenerle:

Kit (Felice) : completa 5 sfide qualsiasi della Settimana 6

: completa 5 sfide qualsiasi della Settimana 6 Kit (Azione): completa 40 sfide settimanali

Come potete ben vedere, per ottenere tutte le skin di Kit sarà necessario un po’ di tempo. Non solo dovete arrivare al livello 60 del Pass Battaglia (compito di per sé non rapido) ma è necessario completare delle sfide, che si sbloccheranno nel corso delle prossime settimane. Serve quindi tanto impegno e un po’ di pazienza: siamo però certi che riuscirete a raggiungere il vostro obbiettivo.

