Fortnite: in arrivo un nuovo concerto. Data, orario e artisti annunciati

Dopo che Fortnite ha spalancato le porte alla terza Stagione, molti degli appassionati al titolo di successo di Epic Games, hanno iniziato a chiedersi quando e se, sarebbero tornati i concerti virtuali all’interno del videogioco. La risposta a queste domande non si è fatta attendere troppo, con la compagnia americana che ha annunciato in questo momento un nuovo concerto che prenderà vita all’interno di Fortnite.

Prima di tutto, sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno sul palco digitale del mondo creato da Epic. Prima di tutto ci sarà un grande ritorno; ossia quello di Diplo, che aveva già preso parte nell’ultimo concerto proposto in Fortnite. Al DJ americano questa volta si uniranno anche due ospiti speciali: il rapper Young Thug e la cantautrice Noah Cyrus. Come stato dichiarato da Epic, questo nuovo evento musicale offrirà ai giocatori “un sound tutto nuovo in cui la vecchia frontiera e il futuro si scontrano”.

A differenza dell’evento Il Dispositivo, il prossimo concerto all’interno di Fortnite non sarà a posti limitati, per cui i giocatori potranno prendere parte allo show in tutta tranquillità. Il concerto con Diplo, Young Thug e Noah Cyrus prenderà vita il prossimo 26 giugno a partire dalle ore 3:00 di mattina, orario italiano. Inoltre, il concerto verrà riproposto in replica il 29 giugno a partire dalle ore 18:00, orario italiano.

Vi ricordiamo che Epic Games ha anche annunciato che il team di sviluppo di Fortnite, si prenderà una pausa estiva che bloccherà l’uscita degli aggiornamenti per una decina di giorni. Cosa ne pensate degli artisti annunciati per il prossimo concerto digitale all’interno del titolo Epic Games? Prenderete parte a questo prossimo show?