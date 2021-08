Fortnite, Superman si aggiunge al cast del Battle Royale

Nella giornata odierna, Epic Games ha annunciato l’arrivo di nuove skin per Fortnite. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, si tratta di una speciale collaborazione tra il Battle Royale del team di sviluppo statunitense e la DC Comics. La nuova aggiunta, infatti, è Superman ma non con un unico set, bensì con una serie di aggiunte ed elementi tematici decisamente importanti e appartenenti alla lore del famoso personaggio dei fumetti e del cinema.

“Quando c’è da salvare la situazione durante un’invasione aliena, pochi sono meglio dell’Uomo d’acciaio in persona. Fortunatamente per l’Isola, ora sono disponibili gli incarichi del suo Pass battaglia”, si legge nel comunicato comparso sul sito ufficiale di Epic Games. In Fortnite saranno infatti disponibili due skin: la classica e quella chiamata Stile Ombra. In aggiunta sono presenti anche diversi accessori del set, che si potranno sbloccare con un po’ di grinding all’interno del gioco, esattamente come già avvenuto nel corso di eventi passati che mettevano al centro dell’attenzione altre icone e personaggi decisamente popolari.

Per utilizzare le skin di Superman, infatti, ci sono diversi obiettivi da conseguire. Ad esempio, durante le partite di Fortnite viene chiesto ai giocatori di scavare sul passato di Clark Kent, planare attraverso tre anelli e utilizzare anche l’iconica cabina del telefono per potersi trasformare. Per ogni obiettivo completato è possibile guadagnare una serie di oggetti diversi, tra cui emoticon, appunto i costumi, i dorsi decorativi e molto altro.

Grande importanza è stata data anche all’intero contorno dietro il gioco: l’immagine che abbiamo utilizzato in testa alla notizia proviene direttamente dalla schermata di Fortnite. Si tratta di un artwork DC, chiamato “L’ultimo figlio di Krypton”. Inutile dire che Epic Games ha fatto davvero le cose in grande per questo arrivo e vista la caratura del personaggio beh, forse non poteva essere altrimenti.