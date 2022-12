L’anno è oramai giunto alla fine e sicuramente per gli amanti dei videogiochi sono stati 365 giorni decisamente strani. Le metriche di GamesIndustry, che ha analizzato una serie di parametri decisamente interessanti di questa industria, riescono però a rimarcare ancora una volta come il concetto di esclusiva sia oramai sempre più lontano dall’interesse economico. E sì, alla fine questi dati riconfermano ancora una cosa, ovvero che Fortnite vale più di God of War.

Non stiamo parlando di valori artistici, ci mancherebbe altro: da una parte abbiamo un Battle Royale, dall’altra invece una serie che deve rispondere alla narrativa e ad alcune scelte stilistiche di regia e di trama. A livello puramente commerciale, però, le metriche di GamesIndustry dimostrano come in realtà sia Fortnite a prevalere sui ricavi e sul vil denaro. La metrica sui trailer più visti vede il Battle Royale di casa Epic Games dominare la classifica, con numeri superiori ai 20 milioni. Dietro di lui solamente altri giochi che non sono esclusive, come per esempio League of Legends, Modern Warfare 2 e Poppy Playtime.

Anche per quanto riguarda il giochi più coperti dai media, al di là del fenomeno Elden Ring (che ha prodotto una quantità esorbitante di articoli, video e molto altro), Fortnite si posiziona in seconda posizione. Per trovare un’esclusiva bisogna scendere fino al quinto posto ed è The Last of Us: Parte 2. God of War è solamente in decima posizione, ma la classifica è costellata da giochi online come Apex Legends, FIFA 23, PUBG, Destiny 2 e molti altri.

I dati sono ovviamente più lunghi e complessi e andrebbero analizzati con molta più calma, ma solamente questi due indicatori ci dicono una cosa sola: la paura di Sony di perdere Call of Duty è perfettamente legittima. A vendere le console sono una buona strategia di marketing e giochi di terze parti. Le esclusive sono un plus, che però non riescono in nessun modo a scalfire la popolarità di giochi decisamente più importanti a livello commerciali.