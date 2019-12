Fortnite x Star Wars, le sfide e le ricompense dell’evento crossover

Con la première di una breve clip tratta dall’Ascesa di Skywalker, è iniziato ufficialmente l’evento crossover Fortnite x Star Wars. Chi era presente ha potuto constatare di persona che le spade laser e i blaster sono stati aggiunti nel gioco insieme a una serie di nuove sfide realizzate appositamente per l’occasione.

Insieme a queste, sono state aggiunte anche delle ricompense disponibili per tutti i giocatori che si aggiungono al deltaplano TIE whisper inizialmente previsto solo per chi avrebbe partecipato all’evento. Dati però i seri problemi registrati con i server e le tantissime difficoltà nell’accedere al gioco, Epic avrebbe deciso di distribuire l’oggetto a tutti i giocatori senza distinzione.

Tra le sfide di primo livello emerse sino ad ora ci sono (tradotte dall’inglese): Causa danni con la spada laser (100), Alza la tua bandiera per catturare il luogo dello schianto di un TIE fighter (0/1), Para i colpi con una spada laser (50), Eliminazione di uno Stormtrooper del Primo Ordine con una spada laser o da oltre 100 m (0/1), Causa danni con un blaster del Primo Ordine a un nemico o a Stormtrooper del Primo Ordine (0/200). Per quanto riguarda le ricompense, cinque sfide livello 1 daranno una Bandiera della Resistenza, altrettante di livello 2 daranno un paracadute olografico del Primo Ordine e completando, infine, cinque sfide di livello 3 si avrà l’emote Allenamento Jedi di Rey.

Secondo altre informazioni raccolte attraverso il data mining, sono state rese note altre skin a tema Star Wars che non erano ancora state annunciate sino ad oggi. Oltre a quelle già disponibili sul negozio, infatti, arriveranno anche le skin di Kylo Ren e Zorii Bliss. In base ai leak diffusi nelle ultime ore, arriveranno in futuro anche i paracadute della Millennium Falcon e della Y-Wing.