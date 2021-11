Forza Horizon 5: come ascoltare musica personalizzata da Spotify

Forza Horizon 5 è capace di intrattenere non solo con il suo incredibile motore grafico, una scuderia sconfinata di auto e km e km di paesaggio tutti da scoprire, ma anche con una colonna sonora che accompagna il giocatore verso qualunque sia la sua destinazione. Playground Games però non permette di scaricare o aggiungere musica personalizzata oltre a quelle presenti nella radio di gioco. Grazie a questo piccolo trucco però, potrete sostituire la colonna sonora di Forza Horizon 5 con la musica personalizzata di Spotify. Ecco i semplici passi da eseguire per ascoltare le vostre playlist come se le aveste a bordo dei veicoli di Forza.

Come ascoltare la propria playlist di Spotify in Forza Horizon 5

Create (oppure va bene anche se la possedete già) una playlist di Spotify personalizzata con tutta la musica che volete ascoltare in Forza Horizon 5;

con tutta la musica che volete ascoltare in Forza Horizon 5; Effettuate il download dell’app di Spotify dalla vostra Xbox. L’app è completamente gratuita e potrete trovarla nello store della console.

dalla vostra Xbox. L’app è completamente gratuita e potrete trovarla nello store della console. Effettuate il login con il vostro account ;

; Attivate la riproduzione della playlist e, solo dopo averlo fatto, effettuate l’accesso a Forza Horizon 5;

e, solo dopo averlo fatto, effettuate l’accesso a Forza Horizon 5; Infine, recatevi nelle impostazioni di Forza Horizon 5 e disattivate la radio di gioco.

Seguendo questi semplici passi potrete quindi ascoltare i vostri brani preferiti in game e senza rinunciare a tutti gli effetti sonori del gioco, proprio come se la musica provenisse dalla radio della vostra auto. Naturalmente si tratta sempre di un ascolto di musica in background da un’altra app e non dal gioco, ma la differenza è minima e il risultato è ottimo. Ricordate però che se avete un’abbonamento base di Spotify verrà riprodotta anche la pubblicità e se non avete voglia di ascoltare slogan pubblicitari anche mentre giocate potete acquistare un’abbonamento di Spotify Premium grazie alle varie offerte di Amazon.